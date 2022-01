Joyas de plata personalizadas y fabricadas a mano por profesionales con más de 30 años de experiencia Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 16:38 h (CET)

Durante la pandemia, la mayoría de las personas pensaban que no habría oportunidad de hacer nuevos negocios. Sin embargo, en Alicante, España, un equipo de costureros decidieron crear el proyecto Cuidamos, una compañía dedicada a la confección de productos para el personal médico.

Tras fabricar gorros especiales con sujeción de mascarilla incorporada, apostaron por la confección de joyas personalizadas. Todas están hechas de plata, un material antimicrobiano, ideal para estos tiempos en los que ser minuciosos con la higiene es una prioridad. Este material no permite que las bacterias permanezcan y proliferen creando enfermedades, debido a esto, son perfectas para el personal sanitario.

Las joyas de plata: personalizadas y duraderas Los accesorios de ropa son una prenda ideal para darle un toque diferente a un conjunto. Estos pueden ser anillos, pulseras, collares y mucho más, y pueden estar fabricados con distintos materiales. Sin embargo, muchos de estos elementos no suelen ser duraderos, así como pueden generar alergias o perder su brillo y color.

Además del oro, la plata es una buena alternativa para usar en joyas personalizadas. Este material es duradero, ya que no pierde su tonalidad ni se deteriora en poco tiempo. Asimismo, es hipoalergénico debido a su composición sin níquel.

Por otro lado, es el más ideal para crear joyas únicas por su cualidad altamente moldeable. Esta permite crear figuras que no se pueden hacer con el hierro. Su versatilidad admite que las personas puedan encontrar un estilo que vaya con su personalidad y su atuendo.

Accesorios de plata fabricados a mano La plata es un elemento llamativo, sencillo y elegante. Al ser un material duradero e inofensivos para la piel, la empresa Cuidamos decidió usarlo para elaborar sus productos. Se trata de joyas en plata de 1ra ley personalizadas. Los clientes pueden decidir entre pulseras de hilo o de plata, gargantillas o dijes con los nombres que prefieran. El personal de costura se encarga de elaborar minuciosamente estos y otros accesorios como los gorros para el personal médico, diademas, lanyards y uniformes.

La idea de comenzar el negocio familiar Cuidamos se originó con la finalidad de retribuir y agradecer principalmente al personal médico que ha trabajado por la salud de todos desde el inicio de la pandemia. Por tal razón, la mayoría de los artículos elaborados están dirigidos a ellos.

Además, las CEO’s de la compañía, Irene y Rocío Esteve, han velado desde el inicio de su proyecto por el bienestar de su personal y el de sus clientes. Ofrecen un servicio de calidad, a la vez que impulsan la venta local, generando más oportunidades laborales en la zona. Mantener un estilo llamativo, elegante e higiénico es posible escogiendo joyas de plata.

