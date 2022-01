¿Qué beneficios aporta el Home Staging Virtual?, por D&A Inmobiliaria Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 15:55 h (CET)

Vender una vivienda sin necesidad de moverse de casa es posible gracias a alternativas como el Home Staging virtual. Para ello, se necesita fotografiar cada detalle del espacio y contactar con una empresa encargada de llevar el proceso a cabo, como D&A Inmobiliaria.

Sus profesionales se encargarán de decorar y amueblar todos los espacios a través de aplicaciones digitales. De esta manera, es totalmente factible vender un inmueble sin siquiera acompañar a los potenciales compradores y guiar el tour en el hogar.

¿Qué es el Home Staging virtual y cuáles son sus ventajas? El Home Staging es la práctica o el acto de vender una casa aprovechando todos sus puntos atractivos y haciéndola muy llamativa para los potenciales compradores. La manera tradicional de hacerlo es la presencial. Sin embargo, la tecnología ha permitido que las inmobiliarias actualicen sus servicios ofreciendo el Home Staging virtual. Esta técnica de venta se puede aplicar en cualquier propiedad que se encuentre vacía y a través de diferentes herramientas virtuales, se agregan muebles, estantes y decoración para crear un ambiente agradable y atractivo para futuros posibles compradores.

La principal ventaja de esta estrategia es que suele ser más económica que la manera tradicional. Asimismo, está comprobado que una casa vacía no suele dar la misma impresión que una casa amueblada. Esta última se siente más acogedora, por lo que las probabilidades de venta aumentan. Es una opción ideal sobre todo para las personas dueñas de propiedades que no deseen estar en contacto con los clientes o simplemente vivan lejos de la propiedad que desean vender.

Por otra parte, para los compradores es un gran beneficio poder recorrer la casa desde cualquier lugar a través de un dispositivo móvil y observar cómo serían los acabados finales de la estancia.

Sacar provecho de los beneficios del Home Staging D&A Inmobiliaria, la empresa pionera ubicada en Rincón de la Victoria – Málaga y la Costa del Sol, ofrece un Home Staging virtual. Este equipo de profesionales realiza toda la preparación tradicional del proceso de presentación de una propiedad de forma virtual. Lo que genera que más personas puedan tener acceso a la demostración de cómo podría quedar el hogar y, a su vez, aumentan el promedio de venta de sus clientes. Además, la empresa se encarga de mantener transparente y al día toda la documentación de las propiedades a la hora de venderlas.

La compañía liderada por los consultores inmobiliarios Mónica Negrón y David Moreno, cuenta con otras opciones. Además de la promoción en redes sociales, ofrecen un novedoso tour virtual de la casa.

Ahora ofrecer una propiedad desde cualquier parte del mundo es posible con el Home Staging y el Tour Virtual. A través de tecnología Matterport, la propiedad podrá estar abierta y a la venta a través de internet las 24 horas del día.

