Las mejores vallas sin mantemiento para jardín segun Neoture

jueves, 27 de enero de 2022, 17:58 h (CET) Descubre las vallas de madera tecnológica para exterior, un innovador compuesto para exterior de madera que no necesita mantenimiento Para encontrar las mejores vallas de madera para jardín, es muy importante tener s en cuenta que existen diferentes tipos en función de la utilidad a la que va ser destinada. Es importante diferenciar entre distintos materiales y configuraciones, de manera que haciendo un análisis a través del cual encontrar la mejor valla de madera en base a las necesidades de cada proyecto.

Opciones mas destacables para las vallas de jardín

En primer lugar hay que comenzar teniendo en cuenta que dentro del grupo de vallas de madera para jardín. Hay que contar con la posibilidad de elegir entre diferentes formatos, teniendo cada uno de ellos unas características y particularidades importantes que es necesario conocer para poder tomar una determinación acertada.

Principalmente hay cuatro tipos de madera para valla jardín que son:

Valla de madera tradicional

Se conoce como valla de madera tradicional aquella que está conformada por listones de madera dispuestos vertical u horizontalmente. Estas vallas son especialmente estéticas, además de que separan muy bien espacios e impiden la entrada de personas e incluso animales .

Por ello, puede ser útil para separar propiedades o delimitarlas, a la vez que también se pueden colocar dentro de una propiedad para delimitar un espacio específico como puede ser la zona de la piscina, un jardín, un huerto o cualquier otro. Son el modelo mas tradicional y el único inconveniente es que necesitan mantenimiento especifico cada cierto tiempo.

Valla de madera composite

También existe la alternativa de instalar una valla de madera composite, siendo el composite un material conformado por diferentes materiales naturales y/o sintéticos según el tipo de decoración y características. En este caso se trataría de madera composite, que se caracteriza por tener una apariencia prácticamente idéntica a la madera, pero con una resistencia a la intemperie y al paso del tiempo muy superior. Con una ventaja añadida que es el hecho de que no requiere mantenimiento.

Esta opción es ideal para instalar en exteriores a la hora de separar propiedades, caminos o incluso zonas dentro de una misma propiedad, ofreciendo una solución estética, más resistente y sobre todo muy funcional.

Celosía decorativa

Las celosías de madera fabricadas mediante madera tecnologica son una opción muy interesante siempre y cuando se necesite un tipo de vallado especialmente orientado a la decoración. Permite separar zonas pero sin ofrecer una resistencia elevada como ocurría con las vallas de madera. Sin embargo, si se colocan dentro de la misma propiedad para diferenciar zonas, no sólo es muy decorativa sino también muy efectiva.

Cercado jardín

Los cercados de jardín con perfilería vertical son una opción moderna y sobre todo eficiente para dividir espacios o muy especialmente separar propiedades. Se puede elegir entre diferentes grados de privacidad, pero sobre todo se trata de una alternativa muy estética que ofrece una mayor seguridad a cualquier propiedad.

Tipos de valla en madera para jardín según su uso

Por otra parte y en función del uso al que vayan a estar destinadas, también hay cuatro grandes grupos de tipos de valla para jardín:

Valla jardín

Las vallas para jardín están diseñadas para ofrecer un entorno más privado en la vivienda, de manera que separa de caminos, calles o propiedades colindantes.

Estas vallas generalmente van a buscar una perfecta combinación entre estética y privacidad, muy especialmente enuna piscina. Generalmente será a dos caras si se trata de un entorno en el que hay que cuidar la decoración. Mientras que si va a dar al vecino o no importa el diseño de la parte posterior o que queda al exterior de la propiedad, entonces se puede optar por un modelo a una cara.

Valla chalet

Se trata de cercados que tienen como objetivo no sólo separar la parcela de las colindantes, sino que además también es habitual buscar una alternativa que aporte una agradable decoración al entorno.

Dentro de este grupo se puede encontrar un amplio abanico de modelos diferentes, diseñados para ofrecer un 100% de ocultación o un grado inferior en base a las necesidades del proyecto. Este tipo de valla puede ser a una o a dos caras.

Valla decorativa

En cuanto a la valla decorativa, tal y como indica su nombre, está especialmente diseñada para aportar un entorno más estético, y en este sentido, las terminaciones son fundamentales. En muchas ocasiones por encima de la privacidad o de otras características diferentes.

Este tipo de valla se puede presentar con un abanico muy amplio de modelos distintos. Con diferentes tipos de madera, formas y diseños especiales que ayudan a crear un entorno más bonito y siempre con el toque natural que aporta la madera. Están especialmente pensadas para su instalación en jardines y zonas de exterior, pero por supuesto también hay versiones pensadas para espacios de interior.

Valla medianera

La valla medianera es aquella que separa dos elementos que pueden ser del mismo o diferente propietario. Generalmente es la valla que da al vecino, es decir, la que va a permitir delimitar zonas entre vecinos, a la vez que también aumentará la privacidad tanto del uno como del otro. Esta valla a menudo se hace a una cara, ya que por norma general no preocupa la terminación que quede hacia la cara del vecino.

Vallas a una o dos caras vistas

Una vez determinado el tipo de valla que se necesitar e incluso la madera que es más indicada en cada caso. Es el momento de realizar una tercera valoración que también es importante, sobre todo porque puede ayudar a ahorrar un buen dinero en la inversión. En este sentido, es importante que estudiar las caras visibles que va a tener la valla, encontrando la posibilidad de dos opciones que son:

Valla vista a una cara

Son llamados normalmente como cerramiento de jardín , esta alternativa se utiliza especialmente en zonas medianeras, ya que la parte estructural normalmente no se va a ver ya que queda de cara al vecino.

En cuyo caso tan sólo habrá que preocuparse por una de las caras. También es frecuentemente utilizada en algunos tipos de vallas decorativas.

Valla vista a dos caras

Se elige esta opción en el caso de necesitar un panel de madera decorativo que ambos lados tengan la misma terminación.

Tal y como se observa, existe la posibilidad de elegir entre un amplio abanico de combinaciones y tipos diferentes para encontrar las mejores vallas de madera para jardín.

Como conclusión al respecto, existen un amplio abanico de opciones y materiales que es conveniente evaluar en funcion de las necesidades especificas de cada vivienda.

