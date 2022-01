Mesas y escritorios de madera natural maciza diseñados por ErgoNatureWood Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 13:38 h (CET)

Un material que no entiende de modas es la madera, puesto que es atemporal y encaja perfectamente con distintos estilos decorativos. Desde siempre, ha sido el elemento más utilizado para los muebles del hogar y, todavía hoy, aporta un toque distintivo a los ambientes donde se coloque.

En esta línea, las mesas de maderas y escritorios de ErgoNatureWood están hechas con materia prima de alta calidad, en cumplimiento de todos los estándares europeos. Los productos provienen de talas sostenibles, con el objetivo de minimizar el impacto en el medioambiente. En la tienda online de la firma, es posible conseguir mesas hechas a mano con distintos tipos de madera. Cada mesa se fabrica y personaliza para cada encargo.

Beneficios del mobiliario de madera La primera ventaja de la madera es que es un recurso natural renovable. El uso controlado permite que se renueven los espacios naturales para poder continuar con la producción de mobiliario. Además, se trata de un material muy resistente, mucho más que todos los derivados del plástico. En particular, los muebles macizos son los más resistentes al paso del tiempo.

Asimismo, es de fácil mantenimiento. Basta con pasar un trapo humedecido o algún producto especial para que vuelva a brillar. En ErgoNatureWood, sostienen que las mesas de maderas naturales macizas cuentan, con sus pequeñas marcas, las historias de quienes trabajan o pasan momentos de ocio sobre ellas. La madera, desde el punto de vista estético, remite a lo natural y a lo auténtico, lo cual es imposible de lograr con materiales sintéticos.

En definitiva, se trata de un material noble que aporta mayor percepción de calidad tanto a un hogar, como a un espacio de trabajo.

Mesas de maderas naturales macizas de alta gama en ErgoNatureWood Gama Beauty Esta es la carta de entrada a ErgoNatureWood. En esta gama, se encuentran los muebles de Pino Ibero, el cual permite conseguir un aspecto rústico y cálido. Además, el pino permite hacer muchos acabados diferentes, para así adaptarlo a la estética de cada hogar.

Gama Quality La gama Quality ofrece escritorios fabricados con maderas de calidad y especialmente de gran dureza como Iroko, una madera de origen africano, muy resistente, dura y de color marrón claro con contrastadas vetas crema y color caramelo. Dentro de esta sección, también se encuentran las mesas de Fresno y Roble Rojo, ambas de una belleza única, que aportan toque de calma, tranquilidad y durabilidad sin igual.

Gama Premium En esta sección, se encuentran mesas de Cerezo, una madera clásica y noble de color marrón rojizo, muy agradable al tacto y hecha para perdurar. También hay escritorios de Caoba, un material muy utilizado para mobiliario de lujo. Sin embargo, las opciones son muchas más, ya que la tienda también comercializa productos fabricados en Acacia, Sabina-Enebro y Olivo, siendo estas dos últimas las más especiales del catálogo, cada pieza es una verdadera obra de arte por su marcado veteado y contraste de tonalidades.

Pronto, las mesas de maderas naturales macizas de ErgoNatureWood incorporarán otros materiales, como el Cedro y el Nogal, ydiseños muy especiales en madera y Resina Epoxi.

