Acerca de la liquidación de sociedades, por Compro Tu Empresa

jueves, 27 de enero de 2022, 12:51 h (CET)

El éxito de una empresa no está garantizado. Existen múltiples razones que pueden afectar a su prosperidad, así como malas inversiones, falta de planificación o una gestión inadecuada.

En estos casos, evaluar las posibles alternativas para dar fin a una empresa resulta fundamental para poder tomar la mejor decisión. Laliquidación de sociedades supone una opción óptima para hacer frente a estas situaciones. Una empresa española ofrece la solución poniendo fin a las deudas de manera rápida y eficaz, convirtiéndose así en una alternativa al concurso de acreedores.

Liquidación de sociedades Cuando una empresa se declara en quiebra, puede optar por la liquidación de sociedades. Esta alternativa consiste en finalizar las relaciones jurídicas existentes y proceder a la distribución del capital entre los socios.

En esta situación, deben seguirse una serie de pasos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Según la normativa, en la liquidación de sociedades deben cumplirse tres gestiones: la resolución, la liquidación y el cierre de la sociedad.

La resolución consiste en la decisión de la Junta General de concluir la sociedad. La liquidación pone fin a las deudas y compromisos de la empresa en cuestión para poder así repartir el capital sobrante entre los socios. Finalmente, el cierre o disolución de la sociedad solicita la eliminación de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.

Compro Tu Empresa ofrece una alternativa rápida y confiable para la liquidación de sociedades En el caso de que una empresa se declare insolvente, la vía tradicional más común para gestionar esta situación era mediante un concurso de acreedores. Este es un proceso largo y complicado que puede traer muchos inconvenientes como un alto coste de la operación, no poder gestionar la cancelación de avales personales o no poder desvincularse del personal. La realidad es que el 99 % de las empresas en concurso van a fase de liquidación.

En ese sentido, Compro Tu Empresa ofrece una alternativa innovadora, segura y sencilla, que pondrá fin a las deudas de la sociedad en poco tiempo, permitiendo que los accionistas se liberen de las mismas y resguarden su patrimonio.

Compro Tu Empresa es una compañía con una amplia experiencia, cuya misión principal es proteger los intereses de sus clientes. Es por ello que ofrece una amplia gama de opciones para aquellos casos de empresarios que tienen muchas deudas y que deciden vender su negocio o liquidar la sociedad.

