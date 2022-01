Redkom: "Dejar en manos de profesionales la informática de la empresa trae hasta un 50% de beneficios a largo plazo" Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 16:22 h (CET) Cuando una empresa dispone de servicio técnico (tanto propio como contratado y externo) cuenta con un gasto que a largo plazo se convierte en un gran ahorro. Las empresas, cada vez más necesitan un buen mantenimiento informático y desconocen la importancia del mismo Actualmente, la sociedad vive en un mundo en el que la tecnología deja de ser una herramienta, para adoptar un lugar imprescindible en la vida de las personas. La informática es una necesidad de la mayoría de las empresas y es, en muchas ocasiones, también una tarea pendiente. En la vida todo debe evolucionar y las empresas más aún. Cuando un negocio tiene una conexión directa con clientes, proveedores, con la tecnología, con herramientas informáticas… Es crucial contar con una informática saludable en la empresa. En muchas ocasiones las empresas dudan entre si contar con su propio departamento informático o simplemente contratar una empresa externa para realizar los servicios de mantenimiento y actualización o para solucionar cualquier avería que pueda surgir en la red de dispositivos informáticos.

Está claro que las grandes empresas necesitan un departamento informático sólido que pueda suplir sus necesidade. Sin embargo, para una gran parte de las empresas, generalmente medianas y pequeñas, un departamento informático podría ser un gasto un poco difícil de cubrir y que no resulta demasiado rentable. La solución a este inconveniente que pueden tener las pymes la tiene Redkom y consiste en contar con su servicio técnico externo.

Si bien un departamento interno puede conocer mucho mejor las necesidades de su propia empresa, Redkom cuenta con una plantilla de profesionales que solucionarán cualquier problema de forma personalizada, adaptándose a las necesidades exclusivas de cada empresa. “La principal ventaja con la que cuentan nuestros clientes es que sus empleados dedicarán su tiempo laboral simplemente a sus tareas laborales y no en actualizar sus programas, apps u ordenadores o arreglar aquellas averías que pueden paralizar su trabajo y quitarles un tiempo valioso. Tan solo con esto las empresas pueden ahorrarse hasta un 50% de sus gastos, si tenemos en cuenta todo el tiempo que se pierde en solucionar problemas informáticos” explica Redkom.

Otra gran ventaja, según Redkom, la profesional y prestigiosa corporación de mantenimiento y gestión informática es que las empresas podrán permanecer actualizadas con la tecnología al día, lo cual puede traer grandes ventajas al rendimiento y productividad de la empresa. Las amenazas que ponen en peligro la integridad de los dispositivos de las empresas también están al día actualmente y podría ser una causa muy probable de pérdida de dinero. Es muy importante mejorar la seguridad de la empresa y contar siempre con las últimas actualizaciones de los antivirus y firewalls.

