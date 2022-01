AVON inaugura nuevas oficinas en España con un modelo híbrido de teletrabajo, open space y hot desking Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 16:06 h (CET) La flexibilización y el teletrabajo, la conciliación con la vida personal y el trabajo en equipo en espacios diáfanos y puestos no asignados son los ejes principales del nuevo modelo de trabajo de AVON tras la pandemia AVON, la compañía líder en venta directa parte del grupo Natura & Co, inaugura nuevas oficinas en España situadas en el Parque Empresarial Cristalia de Madrid. Así, la compañía da comienzo a una nueva etapa, donde la flexibilización, conciliación con la vida personal y el trabajo en equipo son los ejes principales del modelo de trabajo.

Así pues la compañía, ubicada anteriormente en Alcalá de Henares, traslada sus oficinas a la capital, concretamente a la zona empresarial de Campo de las Naciones, apostando por un edificio moderno que cuenta con certificado de sostenibilidad.

En cuanto a sus instalaciones, AVON ha optado por el modelo open space rompiendo con la arquitectura tradicional de espacios asignados y apostando por espacios diáfanos, abiertos y luminosos que facilitan la comunicación e incentivan un clima laboral innovador y colaborativo entre los distintos departamentos impulsando una cultura corporativa horizontal y transparente.

La oficina cuenta con 22 salas ejecutivas como phone booths, focus group, salas de trabajo en equipo dispuestas en gradas y sala de juntas con capacidad para 30 personas. Actualmente, AVON España emplea a más de 179 profesionales especializados en el sector de la belleza y cuidado personal.

“Estamos afrontado un proceso de transformación digital en todos los ámbitos de la compañía, y estamos aprendiendo muchas lecciones positivas del teletrabajo que vamos a implementar en nuestras nuevas oficinas de Madrid. Creemos firmemente que nuestros asociados pueden dar lo mejor de sí mismos cuando tienen la libertad para organizar su jornada laboral y el apoyo para conciliar” afirma Mateo Lecocq, General Manager de AVON para Iberia.

Apuesta por la fórmula 2-3 y el hot desking

Tras más de un año y medio del inicio de la pandemia, AVON ha implementado un modelo híbrido de trabajo para los empleados de sus oficinas en Madrid: los empleados podrán teletrabajar tres días y acudir a la oficina un mínimo de dos. El viernes será siempre un día de teletrabajo para fomentar tanto la conciliación familiar como la concentración de los empleados tras las múltiples reuniones de la semana. Además, en las oficinas no habrá puestos asignados, lo que comúnmente se denomina como hot desking. Los empleados pueden reservar sus puestos de trabajo a través de una aplicación garantizando siempre la distancia de seguridad.

“El modelo de negocio que AVON ofrece a sus distribuidoras se caracteriza por la flexibilidad y por fomentar la conciliación familiar, ahora nos alegramos de poder ofrecer a los trabajadores de nuestras oficinas unas oportunidades parecidas. Este modelo de teletrabajo, impulsado por la pandemia, está dando buenos resultados porque permite que los empleados concilien mucho mejor su vida personal y profesional de forma que la productividad y el ambiente laboral mejoran y los niveles de estrés bajan” señala Mateo Lecocq.

La flexibilización en el horario laboral es otra de las medidas que ha implementado AVON, permitiendo a cada empleado organizar su propia jornada de trabajo en función de sus necesidades. Además, los viernes y los meses de julio y agosto los empleados disfrutan de horario de verano. Entre otros beneficios, los empleados de AVON también disponen de ventajas como seguro médico, tarjeta restaurante, ruta de autobús y ayuda guardería, entre otros.

