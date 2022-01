Transparencia, desarrollo y apoyo: los principios de la Cultura Corporativa en las Empresas Online Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 15:43 h (CET) En la actualidad y el futuro post-pandémico, se prevé un rápido crecimiento de las empresas ‘virtuales’ o ‘remotas’ en algunos sectores. Las grandes corporaciones son las más reacias a optar por trabajar completamente de forma remota, aunque cada vez más se animan a probarlo. Novakid, una de las principales plataformas europeas de educación online que atiende a todos sus clientes remotamente, presenta su ‘receta’ de cultura corporativa transparente, de apoyo y desarrollo Se entiende por teletrabajo grupos de individuos, equipos y entidades organizativas trabajando permanentemente desde distintas regiones que cuentan con un vínculo electrónico para mantener el contacto. Normalmente se suele asociar el trabajo desde casa a empresas tecnológicas, como los medios de comunicación y empresas del sector del marketing y la comunicación, ya que son las que tienen unas tasas más altas de trabajadores online. Sin embargo, el trabajo remoto se está adaptando rápidamente a las necesidades de distintas áreas, de hecho Owl Labs, -productor del dispositivo ‘Meeting Owl' una cámara a 360 grados, con micrófono y altavoz combinados para videoconferencias-, confirma que en las empresas encuestadas el teletrabajo ya se ha aceptado y consolidado dentro de sectores como el sanitario (15%) y los servicios financieros (9%).

La cultura corporativa es de gran importancia en las empresas con teletrabajo, a consecuencia de los retos específicos a los que se enfrentan la mayoría de los empleados diariamente. Según Buffer, los empleados identifican entre los tres mayores retos la desconexión después del trabajo (22%), la soledad (19%) y la comunicación (17%) (Buffer, 2021).

Novakid, uno de los protagonistas del sector de EdTec y principal plataforma online para el aprendizaje de inglés para niños de cuatro a doce años en Europa, comparte tres principios con los que la empresa asegura la motivación de los empleados y garantiza un trabajo bien coordinado y una rápida adaptación a los cambios.

Transparencia: cuando la voz propia es escuchada

Oliver Kocsis lleva más de un año trabajando como jefe de producto en Novakid. Sin embargo, su llegada al equipo no ha sido fácil: su hijo empezó a formar parte de Novakid antes que él. “Fue genial ver a mi hijo bromeando con su profesor, aprendiendo inglés y divirtiéndose al mismo tiempo. Noté que estaba mejorando mucho”, dice Oliver.

Todos los días Oliver habla con varios equipos dentro de la empresa; por eso, enfatiza la importancia de trabajar en un equipo transparente guiado con interés por todos los miembros del equipo. “Uno de los grandes principios fomentados por los fundadores de Novakid es el de ser ‘abierto’ y proporcionar feedbacks. Aunque sea difícil, ayuda mucho para avanzar en la misma dirección. Recibes comentarios honestos y directos que te ayudan a superar los obstáculos juntos”, dice.

La transparencia de los procesos estimula las iniciativas. Cualquier miembro del equipo puede plantear una propuesta para mejorar un producto específico. Y siempre puede estar seguro de que recibirá un comentario. “Apoyamos la iniciativa de los miembros del equipo. A menudo se ponen a prueba sus ideas. Y si se confirma la hipótesis, se convierte en una tarea a realizar. Fomentar iniciativas es una herramienta poderosa para la motivación.”, dice Leticia Campos, jefa de ventas en Novakid España.

Desarrollo: detecta el talento y empodera a los empleados

La flexibilidad y la falta de linealidad de los procesos en las startups de rápido crecimiento abren a los empleados oportunidades de crecimiento vertical dentro de un departamento concreto y, al mismo tiempo, carreras en otros departamentos, tanto para los especialistas con experiencia como para los miembros más junior.

“Novakid es una empresa ágil en la que los empleados jóvenes y con talento pueden conseguir responsabilidades importantes si muestran buenos resultados”, dice Leticia Campos. “El potencial de los empleados es otra clave de nuestra cultura corporativa. En una empresa de teletrabajo, considero que es imprescindible que los empleados se sientan empoderados”, añade.

El desarrollo constante es otro pilar de la cultura corporativa de Novakid. Los profesionales con talento y con experiencia no siempre tienen las habilidades adicionales que hacen falta para trabajar en EdTec. Oliver Kocsis comenta que el continuo crecimiento de Novakid se basa en su “historia personal”.

"Vengo de un sector muy distinto, solía trabajar como director de producto para empresas fintech. Max Azarov me dijo que era una persona inteligente y que tenía una tarea para mí. Aunque para mí era algo completamente nuevo, fui capaz de llevarlo a cabo. Si eres proactivo y quieres hacer bien tu trabajo, te van a dar tareas. Sólo depende de ti, como empleado, hasta dónde puedes llegar, pero ten por seguro que siempre recibirás apoyo", dice Oliver.

Apoyo: una motivación increíblemente poderosa

"Intentamos mantener una atmósfera psicológica lo más cómoda posible dentro del equipo. A pesar de que haya mucho equipo, conseguimos mantener un ambiente amistoso y familiar. Si alguno de los empleados tiene dudas sobre la calidad del trabajo, siempre se resuelven con el diálogo, con consejos específicos y comentarios detallados", dice Leticia Campos.

En los equipos distribuidos, la interacción "fuera del espacio de trabajo" es muy limitada y, en un entorno de ritmo rápido, a menudo no hay tiempo para establecer relaciones de confianza entre compañeros. Por lo tanto, mantener una atmósfera cómoda y no tóxica en un equipo de trabajo en remoto es aún más importante. La ayuda mutua y el feedback de los líderes y los miembros del equipo es una de las formas de garantizar la cohesión del equipo.

"Prestamos mucha atención a la tutoría. Hacemos reuniones individuales con cada miembro del equipo. Juntos discutimos las dificultades y los éxitos del último periodo, así como la posibilidad de seguir desarrollando y motivando a cada uno de los miembros. Estoy seguro de que las personas rinden bien sólo con las tareas que les gustan. Intentamos que los empleados disfruten de su trabajo", dice Anna Oliinik, directora del Departamento de Profesores de Novakid.

