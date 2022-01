The Outlet Stores Alicante inaugura su nueva tienda Adidas Outlet Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 15:50 h (CET) Esta apertura supone la única tienda outlet de la marca en las provincias de Alicante y Murcia The Outlet Stores Alicante, gestionado por la consultora inmobiliaria internacional Savills Aguirre Newman, acoge la apertura de Adidas, única tienda outlet de la marca en las provincias de Alicante y Murcia.

Un espacio exclusivo que cuenta con más de 880 metros cuadrados donde los aficionados al deporte pueden encontrar equipamiento sport de todo tipo, la última moda y artículos lifestyle a precios reducidos durante todo el año.

Junto a la recién renovada Nike Clearance Store, Adidas, una de las marcas deportivas más reconocidas a nivel mundial, llega a The Outlet Stores Alicante para sumarse a la oferta sport más grande presente en un centro comercial de la zona.

Para saber más acerca de los detalles de este nuevo proyecto, puedes visitar su página web en https://www.theoutletstoresalicante.es/adidas-outlet/

Con una actitud proactiva ante la gestión de los nuevos retos del sector, cabe destacar que The Outlet Stores Alicante aplica los más altos estándares en higiene y desinfección para hacer de su espacio comercial y de ocio un entorno seguro.



Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de 35.000 m2, en él se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Mango, Guess, Bimba y Lola, Levi’s, El Corte Inglés, Nike o Puma, así como operadores de restauración y ocio, cines, gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.

Sobre Savills Aguirre Newman

Para conocer todo lo que Savills Aguirre Newman está haciendo durante el COVID-19, entra en COVID-19 Resource HUB en web

Mejor Consultora Inmobiliaria en España por 8º año consecutivo (Fuente: Euromoney® Real Estate a +3.200 directivos).

Savills Aguirre Newman es la consultora internacional de real estate líder en España. Fundada en el Reino Unido en 1855, cotiza en la Bolsa de Londres y cuenta con más de 30 años de presencia en España. Cuenta con 500 personas en España y más de 39.000 en 70 países alrededor del mundo. Con más de 600 oficinas en América, Europa, Asia Pacífico, África y Medio Oriente, a nivel nacional dispone de oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Ofrece servicios en todos los sectores inmobiliarios en Consultoría, Capital Markets, Agencia, Tenant Representation, Gestión, Valoraciones y Tasaciones, Arquitectura, Urbanismo, Corporate Finance, Debt Advisory, Facility Management y Research.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.