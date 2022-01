Wayra invierte en ClimateTrade y contribuye al objetivo de Telefónica de ser neutra en emisiones de C02 Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 15:02 h (CET) Wayra ha dado un paso más en su compromiso por contribuir al objetivo de Telefónica de ser neutra en emisiones de C02 con la inversión en ClimateTrade, el primer marketplace climático que utiliza tecnología blockchain. El hub de innovación abierta de Telefónica ha participado en la ronda Pre-Series A de ClimateTrade que ha recaudado un total de 7 millones de euros junto con Conexo Ventures, ClearSky y otros inversores “Estamos entusiasmados de apoyar a Francisco Benedito, Jose Lindo, Ana Karen Zapata y el resto de equipo de ClimateTrade, líderes referentes en la lucha contra el cambio climático, con una ambición excepcional en nuestro país”, declara Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona. “El marketplace de ClimateTrade es realmente disruptor, no solo ayuda a empresas de todo el mundo a calcular, reducir y compensar su huella de carbono apoyando proyectos de impacto contrastado a través de blockchain, sino que a través de su API permite que sus clientes puedan también compensar las emisiones de los productos y servicios que están adquiriendo, acelerando entre todos la descarbonización del planeta”, señala Antúnez.

Hace más de una década que Telefónica creó la Oficina de Cambio Climático y comenzó a trabajar para contar con la red más eficiente del mercado en términos de energía y de emisiones de CO2. Ahora también lleva este compromiso a sus clientes. Esta apuesta de la compañía ya se puede ver reflejada en su trabajo por integrar la API de ClimateTrade en el proceso de compra de los dispositivos de tu.com, el ecommerce de tecnología de Telefónica que permite a sus clientes compensar de manera gratuita la emisiones de CO2 que generan sus pedidos. A través de Blockchain, ClimateTrade genera automáticamente un certificado oficial que garantiza la compensación de la huella de carbono tras la compra.

“Las empresas ya no solo tenemos que ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros clientes, tenemos que hacerlo cuidando el ecosistema que nos rodea. ClimateTrade nos permite hacerlo realidad: gracias a ellos, podemos, conjuntamente con nuestros clientes, ser parte activa del cambio, aunando el compromiso con nuestros clientes y nuestro planeta a través de la más innovadora tecnología”, declara Gonzalo Abalo Alvarez, Head of Business Analysis en Telefónica.

ClimateTrade es un marketplace nacido en España que apoya a marcas globales en sus objetivos de descarbonización, facilitando la financiación de proyectos de compensación de carbono y de regeneración climática alrededor del mundo. Esta nueva entrada de capital será utilizada para aumentar las operaciones de la startup en Europa, Asia y Estados Unidos, con nuevas oficinas en cuatro países, para expandir su oferta tecnológica y contratar nuevo talento.

“En los últimos cuatro años, la visión de ClimateTrade ha sido habilitar la acción climática a través de la innovación tecnológica. Sólo en 2021, nuestro marketplace basado en blockchain ha permitido a las empresas compensar casi 2 millones de toneladas de CO2. Esta ronda de financiación sobre suscrita es un testimonio del impacto que ClimateTrade ya ha generado, y estamos ilusionados en impulsar nuestra acción contra el cambio climático con esta nueva entrada de capital,” ha explicado Francisco Benedito, el CEO de ClimateTrade.

Además de Wayra, esta ronda ha atraído interés de más de 90 fondos de inversión, como la empresa española GED a través de su fondo Conexo Ventures, el fondo energético y tecnológico estadounidense ClearSky, los inversores en blockchain Borderless Capital, SIX FinTech Ventures, el brazo de capital riesgo del proveedor de infraestructura financiera suizo SIX Group, el fondo de inversión climático Amasia, y el fondo de impacto valenciano Zubi Capital, entre otros.

