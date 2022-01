Guía para comprar césped artificial bueno y barato sin engaños, según Global Césped Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 14:42 h (CET) A la hora de comprar césped artificial, las dudas son siempre las mismas, tanto si se va a instalar en la terraza, en el jardín o simplemente introducirlo como un elemento decorativo más en casa que cada vez presenta unas fibras sintéticas más parecidas a las naturales Ahora bien, ¿cómo se debe seleccionar un césped artificial de buena calidad?

De cara a escoger el mejor césped sintético (tanto barato como con gran relación calidad precio), los aspectos más relevantes son la garantía del fabricante, la durabilidad y la resistencia al uso que ofrecen.

Y es que optar por variantes de pasto artificial baratas no siempre es lo más recomendable, ya que pese a tener una vida útil media de 10 años, lo único que se consigue es acortar estos tiempos, teniendo que realizar de nuevo la inversión sin haber amortizado correctamente esa primera compra de césped artificial para el jardín o terraza.

Por supuesto, esta duración de la hierba sintética también viene determinada por el material y el tipo de instalación; por el terreno y por las condiciones ambientales de allí donde ha sido instalado. A esto cabe añadirle otras apreciaciones, como la capacidad drenaje, que debe ser mayor en exteriores y en lugares con más precipitaciones.

Características que denotan que se está ante hierba artificial de calidad

Densidad de las fibras y puntadas : cuanto más alta sea esta densidad de hilos o filamentos verdes, más alta será la calidad de la alfombra. Esto se puede apreciar por el número de puntadas por metro lineal en cada hilera de costura. A mayor sea el número, más natural parece.

: cuanto más alta sea esta densidad de hilos o filamentos verdes, más alta será la calidad de la alfombra. Esto se puede apreciar por el número de puntadas por metro lineal en cada hilera de costura. A mayor sea el número, más natural parece. Espesor de la hebra: medido en micras (milésimas de milímetro).

(milésimas de milímetro). Distancia entre filas de hilos cosidos o Galga . Varía según para el uso y finalidad. Por ejemplo, para lugares decorativos, lo ideal es que este espacio tenga una anchura media de 3/8 de pulgadas.

. Varía según para el uso y finalidad. Por ejemplo, para lugares decorativos, lo ideal es que este espacio tenga una anchura media de 3/8 de pulgadas. Remate o Cabo de la hebra . Se trata del número de pelos de una fibra en cada puntada. A mayor número, más natural parecerá y mejor será su resistencia.

. Se trata del número de pelos de una fibra en cada puntada. A mayor número, más natural parecerá y mejor será su resistencia. Capa backing primario . Soporte superior para fijar las fibras.

. Soporte superior para fijar las fibras. Capa backing secundario o capa de acabado. Determina la durabilidad del manto artificial, siendo el poliuretano el material más resistente para unir esta capa con el backing primario. Los modelos baratos o de peor calidad lo sustituyen por látex.

Determina la durabilidad del manto artificial, siendo el poliuretano el material más resistente para unir esta capa con el backing primario. Los modelos baratos o de peor calidad lo sustituyen por látex. Decitex (DTEX). Unidad medida hilo que relaciona los gramos que pesan 10.000 metros de hilo. A menor grosor, las fibras son más estrechas y peor es la calidad del césped artificial. ¿Cómo es posible distinguir la calidad de la hierba artificial sin haberla instalado ni ser un experto?

Para alivio de muchos compradores, hay ciertas características que se pueden apreciar fácilmente: el tacto, la punta y la resiliencia. Cuando las tres se encuentran en equilibrio, dan una buena orientación sobre la durabilidad del césped artificial.

Tacto: debe ser suave, sin “picar” ni ser áspero.

debe ser suave, sin “picar” ni ser áspero. Punta: aquella que acaba en W y se parece más a la variante natural es la que presenta un acabado más natural.

aquella que acaba en W y se parece más a la variante natural es la que presenta un acabado más natural. Resiliencia: al aplastar la fibra, esta debe regresar rápido a su posición natural. A esto se le puede sumar el color y la protección UV para asegurarte de que no solo parece natural, sino que no se decolorará con el paso del tiempo.

¿Qué factores afectan a un pasto sintético de calidad?

Transporte

Calidad de los materiales

Metros

Instalación

Marca

Densidad de puntadas

