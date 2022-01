Safebrok aspira a convertirse en una de las principales insurtech del mercado Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 13:22 h (CET) La marca SafeBrok se dedica a la intermediación de seguros bajo la sociedad SafeBrok Consulting Correduría de Seguros, con licencia de la Dirección General de Seguros J-3936 La marca SafeBrok es una correduría de seguros que trabaja con las principales compañías del sector especializadas en diferentes categorías, en línea con un servicio de asesoramiento integral de seguros con las mejores coberturas, bien sean colectivos profesionales, particulares y/o empresas.

Además tiene muy marcada su vocación internacional, ya que ha definido la expansión de la firma en países del entorno muy similares al español, con mercados maduros y muy desarrollados. Durante este año se pretende iniciar actividad en Italia y Portugal, teniendo ya autorizado en ambos países el “derecho de establecimiento”.

En SafeBrok Consulting Correduría de Seguros tiene una visión a largo plazo de estabilidad y crecimiento del negocio. Su posicionamiento se basa en una expansión geográfica de carácter orgánico en el corto plazo y poco a poco ir incorporándonos al mundo fintech en el sector asegurador, con la idea de convirtiéndonos así en unas de las principales insurtech del mercado. No solo va a aunar lo mejor del asesoramiento -que es el trato personalizado de su red de colaboradores-, si no que además, imprementará progresivamente toda la digitalización necesaria para ser más eficaces y eficientes durante los próximos años.

Su objetivo no es ser los primeros, más bien ser los asesores de referencia para sus clientes; los más tecnológicos para facilitarles los trámites que resulten de dicha actividad, así como para que su red de distribución cuente con más tiempo para conciliar la vida profesional y personal. Al fin y al cabo, lo que se busca es vivir más felices y con mejores condiciones en un entorno altamente competitivo.

Safebrok se encuentra en plena fase de expansión, por lo que busca ampliar su equipo profesional. Si se está interesad@ en colaborar con ellos, envíe el CV a rrhh@safebrok.com.

