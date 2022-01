La cabra, un animal muy versátil y resistente, según Bifeedoo Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 13:23 h (CET) Mamífero pequeño pero fuerte y excelente escalador, la cabra es un animal dócil que no exige grandes inversiones, de la que se obtiene buena carne y abundante leche La cabra doméstica no necesita demasiado espacio para vivir y se suele criar con escasez de pastos, por lo que su coste de producción es realmente bajo. Con una correcta alimentación, se adapta perfectamente a cualquier condición, y si se alimenta con el pienso ecológico cabras estas gozarán de gran salud. Las cabras se encuentran presentes en casi todos los países del mundo, especialmente en Asia, África y en otras zonas en vías de desarrollo, teniendo una función social importante en las clases de renta baja.

La cabra, debido a su fácil manejo, fue uno de los primeros animales domesticados por el hombre, junto con la vaca, el cerdo y la oveja. En concreto, hace casi 10.000 años que el ser humano consume los productos que de ella se obtienen.

La alimentación de la cabra doméstica

El alimento natural de este animal rumiante es el pasto, es decir, la hierba, las leguminosas, los arbustos e incluso las cortezas, hojas y ramas bajas de árboles. Precisamente esta versatilidad en su alimentación fue otro motivo que provocó que el ganado caprino pudiera domesticarse fácilmente y con rapidez.

Pero para gozar de una buena salud, en realidad precisa de un suplemento diario de proteínas, grasa, fibra, sales minerales, vitaminas aportado con el pienso y si está estabulada y no puede pastar, debe disponer de acceso libre a paja o forraje como heno de gramíneas. Ofreciéndole la mejor alimentación, la cabra doméstica conseguirá un alto nivel de bienestar. Bifeedoo, empresa turolense especialista en alimentación ecológica para animales, conoce sus características y reconoce sus necesidades.

Es por ello que el pienso ecológico para ganado caprino Bifeedoo es la opción ideal para que cabritos y cabras tengan cubiertos todos sus requisitos nutricionales, asegurando así la base de su salud nutricional. El programa de pienso ecológico Bifeedoo está pensado para adaptar la composición de este alimento a sus necesidades según cada etapa productiva del animal (gestación/recría, lactación y crecimiento), logrando así la adecuada nutrición de estos animales, con el máximo aprovechamiento del pienso y ahorrando en su coste.

Utilidades y ventajas de disponer de cabras

La cría de cabras supone numerosos beneficios. Sin requerir grandes inversiones, de la cabra se obtiene carne y leche, que se ha demostrado ser más digestible que la de la vaca, la cual permite elaborar apreciados quesos y también mantequilla.

En síntesis, esta leche, en comparación con la de vaca, tiene casi la misma cantidad de proteínas, grasa, hierro, vitamina C y D, y además la leche de cabra contiene mayor cantidad de vitaminas A y B y menor contenido de lactosa. Además, la cabra produce 1,3 kg de leche/día, una cantidad más que razonable. Por otro lado, su estiércol se puede aprovechar como abono e incluso en varias culturas se utiliza como animal de tracción.

Existen alrededor de 60 razas de cabras y todas ellas tienen la ventaja de ser criadas con mucha facilidad y de tener una alta fertilidad. De hecho, tras un periodo de gestación de 5 meses, nacen de 2 a 3 crías por parto.

