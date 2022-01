Family Cash busca más de 80 trabajadores para su nuevo supermercado en Quadernillos Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 13:26 h (CET) La apertura del supermercado está prevista para marzo y el proceso de selección ya se ha puesto en marcha El centro comercial Quadernillos tiene prevista una nueva apertura para el mes de marzo. Se trata de Family Cash, un supermercado con 3.400 metros cuadrados de superficie, basado en la comercialización de productos de alimentación, así como un amplio catálogo de artículos de bazar que abarca desde menaje, jardín, ferretería o electricidad hasta textil, juguetes, papelería o productos para el automóvil.

Caracterizado por ofrecer precios más bajos que la competencia, este centro tiene previsto abrir sus puertas en Quadernillos durante el mes de marzo. Para ello, ha lanzado una gran oferta de empleo con más de 80 puestos a cubrir para personas que vivan en Alcalá de Henares o alrededores. Los empleos son:

● 16 puestos de cajero/a

● 35 puestos para carnicería, charcutería y pescadería

● 5 puestos para la sección de electrónica

● 10 puestos para la sección de bazar y textil

● 20 puestos para reposición y personal de almacén

● 3 puestos de personal de limpieza

También se ofertan empleos para las secciones de panadería y frutería.

Funciones y requisitos

Las funciones de los empleados seleccionados para Family Cash serán las de atención al cliente; preparación de encargos, corte y elaborados en las secciones de pescadería, carnicería y charcutería; responsabilizarse de la seguridad alimentaria y de mantener sus herramientas y áreas de trabajo limpias; cobro en caja y reposición de productos.

Entre los requisitos, se valora experiencia en un puesto similar, residencia cercana al puesto de trabajo y carnet de conducir. Y para ello se ofrecen jornadas completas y parciales en turnos intensivos de mañana y de tarde con posibilidad también de turno partido.

El proceso de selección ya está en marcha y las candidaturas se recogerán hasta finales del mes de febrero.

Los CV se pueden enviar a través de su página web: https://www.familycash.es/personal-para-nueva-apertura-en-alcala-de-henares/

Family Cash, un supermercado en expansión

Family Cash es una empresa fundada en 2013 por profesionales con amplios conocimientos y experiencia en el sector. Actualmente, cuenta con 35 centros en todo el país, con la previsión de abrir durante 2022 nuevos locales, tanto este en Alcalá de Henares como otros dos en Benicarló y Lugo.

Desde este supermercado se ofrece una experiencia de compra sencilla y cómoda, con artículos de gran calidad y diversidad de marcas, pero con precios muy competitivos durante todo el año. Además, todos sus establecimientos disponen de plazas de aparcamiento para facilitar las compras.

Quadernillos sigue creciendo

Esta nueva apertura se suma a la recién inaugurada bolera de nueva generación de Ozone Bowling en Quadernillos. Con 16 pistas de bolos profesionales para todas las edades, este centro dispone también de un amplio salón recreativo con máquinas deportivas, simuladores virtuales y máquinas redemption, así como su famoso Nicky’s Bar para celebraciones de cumpleaños, eventos de empresa y torneos.

Con la apertura de Family Cash, serán dos nuevos operadores en menos de tres meses, lo que demuestra el crecimiento y expansión de Quadernillos durante el 2022. Y no serán las únicas inauguraciones que se puedan ver este año. Aunque para conocer las nuevas de momento habrá que esperar.

Sobre Temprano Capital

Temprano Capital es un inversor y promotor inmobiliario privado europeo creado en 2013. Su enfoque táctico actual es el mercado ibérico (España y Portugal). Actualmente tiene tres líneas de negocio: Retail, Temprano Student Living (TSL) y High-End Residential en España y Portugal.

Acerca de Quadernillos

El centro comercial Quadernillos, propiedad de Temprano Capital, gestionado por LyC Consultores y comercializado por ERV Consulting, se encuentra situado en la Avenida de Don Juan Tenorio en Alcalá de Henares. Cuenta con una ubicación estratégica, por su proximidad al centro urbano de Alcalá de Henares y acceso directo desde la Autovía A-2. El parque abarca una superficie de 30.000m2 y dispone de un aparcamiento gratuito de más de 2.000 plazas distribuidas en planta sótano y una planta exterior.

El centro comercial destaca por la variedad de establecimientos de ocio y restauración como The Fitzgerald, Muerde La Pasta, Foster’s Hollywood, Brasa y Leña, Cines la Dehesa o 7 FUN!, así como tiendas especializadas como Brico Depot, Carter Cash, Sidivani o Banak Importa, entre otros.

