GN, Líder de mejores prácticas en el Informe de igualdad de género de mujeres en juntas directivas europeas Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 13:30 h (CET) 84 empresas, de 668, alcanzaron una puntuación igual o mayor a 0,8 en el Índice de Diversidad de Género de EWOB. Y GN se siente orgullosa de ser una de ellas Madrid. 27 de enero de 2022. Grupo GN está orgulloso de haber sido reconocido como Líder de Mejores Prácticas en el Informe del Índice de Igualdad de Género de European Women On Boards (EWOB). El estudio se centró en los órganos ejecutivos y de decisión de las empresas europeas STOXX 600. Se llevó a cabo gracias al apoyo financiero del programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Comisión Europea, junto con Kantar Public, empresa líder en datos, conocimientos y consultoría.

El estudio muestra que la participación de las mujeres en el liderazgo corporativo en las empresas europeas sigue siendo baja. Sólo 84 empresas de 668 alcanzaron una puntuación igual o mayor a 0,8 en el Índice de Diversidad de Género de EWOB, considerando la participación de mujeres en el liderazgo de las compañías, el número de mujeres en plantilla, mujeres que ejercen cargos ejecutivos y mujeres en comités. GN se muestra muy orgullosa de ser una de estas empresas.

"La diversidad de pensamiento, la diversidad de etnias, la diversidad de género, la diversidad en todos los aspectos de la vida han sido un referente a lo largo de mi carrera profesional para dar cabida a la inclusión y para generar un buen ambiente de trabajo. Como empresa global que es, la diversidad ha sido y seguirá siendo objetivo irrenunciable para GN", dice Per Wold-Olsen, presidente de GN.

"La gente tiene en cuenta cada vez más los compromisos sociales y medioambientales de las empresas a la hora de decidir para quién quieren trabajar. Los clientes y los inversores también tienen en cuenta estos valores cuando toman sus decisiones de compra o inversión. La sociedad ha demostrado que le importa, y esto tiene que ver con el cambio en toda Europa", afirma Hedwige Nuyens, presidente de EWOB.

El evento de la entrega de los premios, en el que se reconoció a GN, tuvo lugar el pasado 20 de enero. Lo abrió Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Vídeos

GN, reconocida como "Líder de mejores prácticas" en el Informe del índice de igualdad de género de mujeres en juntas directivas



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.