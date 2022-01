Aluvidal 20 años siendo referente en la carpintería metálica Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 13:06 h (CET) En las dos décadas que lleva bajo el nombre comercial de Aluvidal, la empresa zaragozana ha logrado ser referente del mercado de la carpintería metálica, ofreciendo a sus clientes siempre los últimos avances, tanto en materiales como en procesos de montaje, trabajando con las mejores marcas, para ofrecer la mejor garantía y calidad en toda la gama de productos La empresa familiar que nació como carpintería metálica para convertirse en referente del sector de la carpintería de aluminio y PVC, Aluvidal, cumple 20 años. Especialista en cortes y mecanizados de perfilería industrial, la compañía con sede en Pina de Ebro (Zaragoza) tiene como objetivo aprovechar las nuevas tecnologías para evolucionar continuamente y seguir ofreciendo a sus clientes y al mercado productos de la máxima calidad.

Tanto para el ámbito doméstico, comercial o industrial, Aluvidal apuesta por puertas, ventanas o cerramientos de aluminio y de policloruro de vinilo (PVC). También por los cortes y mecanizados técnicos de aluminio y de hierro. Su personal y sus equipos se encuentran adaptados para poder dar servicio a todos sus clientes, garantizando un adecuado control en cada proceso.

De la mano de unas pautas de fabricación realmente estrictas y seguidas con rigurosidad, desde Aluvidal utilizan, por ejemplo, dobles escuadras de refuerzo para ejecutar trabajos minuciosos y brindar la mayor seguridad posible. También usan gomas de hoja vidrio para que el aluminio no entre en contacto con el vidrio. Como consecuencia, la transmitancia térmica del vidrio no se ve afectada, ahorrando en las facturas energéticas y emitiendo menos gases contaminantes a la atmósfera.

Aluvidal cuenta con diversos partners de reconocido prestigio que confían en su trabajo y garantizan la calidad de todos sus productos. Por una parte, Itesal, empresa dedicada a la realización de perfiles de aluminio para la industria y arquitectura, que cuenta con medios propios para llevar a cabo todos los transformados necesarios para su actividad: extrusión, lacado, anodizado y emulsión.

También trabaja con el Grupo Hörmann para ofrecer puertas seccionales automáticas, desarrolladas y producidas en fábricas altamente especializadas. Para garantizar el bienestar de sus clientes en términos decoración, Aluvidal confía en Saxun. Concretamente, para ofrecer toldos y otros elementos de protección. Además, Aluvidal es taller autorizado de la marca alemana Giesse, cuyos accesorios son utilizados por la empresa aragonesa para crear sus ventanas.

Sinónimo de adaptación dinámica, Aluvidal renovó su imagen corporativa hace tres años, optando por ofrecer una imagen fresca y simple gracias a un nuevo logotipo con una imagen que recuerda una ventana y también la naturaleza. Desde entonces, el logo incluye dos colores: el negro y el amarillo. El primer color diferencia ALU (por aluminio) de VIDAL (por el apellido que da nombre a esta carpintería familiar). Todas las letras unidas representan la conectividad y la diversidad del sector del aluminio.

Desde Aluvidal desean agradecer la confianza a todas las empresas y particulares que han confiado en ellos e informan que continuarán trabajando para estar a la última en este sector en constante evolución.

