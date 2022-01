Schneider Electric reconocida entre los 100 líderes mundiales de Corporate Knights por 11º año consecutivo Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 13:10 h (CET) Corporate Knights sitúa a Schneider Electric en el cuarto puesto de su lista de líderes en sostenibilidad corporativa de 2022 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha ganado por undécima vez un puesto en la lista anual de las 100 empresas más sostenibles de Corporate Knights.

Esta empresa canadiense de medios de comunicación e investigación examina cada año más de 6.900 empresas de todo el mundo para determinar el 1% de las empresas más sostenibles. La metodología de Global 100 se basa en 23 indicadores clave de rendimiento, y el 50% del peso de las puntuaciones se asigna a la cuota de ingresos e inversiones limpias de una empresa. Según Corporate Knights, las empresas más sostenibles de Global 100 obtienen resultados superiores, ya que generan más de cuatro veces más ingresos por tonelada de carbono emitida que la empresa media del índice MSCI All Country World.

Schneider Electric ha aparecido en el Global 100 de Corporate Knights todos los años desde 2012, alcanzando el primer puesto en 2021, y el cuarto este año. Estos resultados se deben a la integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial de Schneider Electric. En 2021, Schneider Electric reforzó su negocio de consultoría de sostenibilidad para apoyar a más socios y clientes en su propia transformación sostenible.

"No hay una fórmula mágica para ser catalogada como una de las empresas más sostenibles, se trata de hacerlo bien y hacer el bien", comentóOlivier Blum, Director de Estrategia y Sostenibilidad de Schneider Electric, "Como empresa de impacto, adoptamos la sostenibilidad como una oportunidad de negocio y una oportunidad para todos. Forma parte de nuestro modelo, cultura y estrategia, y de la manera en que embarcamos a todo nuestro ecosistema de empleados, socios de la cadena de suministro y clientes, para cumplir con nuestro propósito día a día".

Schneider Electric ya comenzó el año en un punto álgido en lo que respecta a su rendimiento medioambiental, social y de gobierno (ESG), tras el reciente anuncio del reconocimiento global de cuatro calificaciones ESG en 2021, incluyendo la lista A de CDP Climate Change o el Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow Jones.

