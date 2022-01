Rusticae sienta las bases de su estrategia para 2022 Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 12:58 h (CET) Celebró su reunión anual con presencia de los principales alojamientos con encanto de España y Portugal El martes 18 de enero, y como pistoletazo de salida a Fitur 2022, tuvo lugar en Madrid la Gala Anual Rusticae que se celebró de forma híbrida (presencial y telemática) congregando a los principales alojamientos con encanto miembros del Club en España y Portugal. Una reunión a la que asistieron más de 50 establecimientos miembros del Club, entre hoteles independientes, apartamentos y casas rurales, y en la que estuvo presente todo el equipo de Rusticae, liderados por Isabel Llorens, fundadora de Rusticae.

Balance de 2021: un año de récord

Tras las palabras de bienvenida de Isabel Llorens a todos los asistentes, agradeciéndoles el tesón y el buen hacer durante el pasado año, Sara Sánchez Remacha, CEO de Rusticae, fue la encargada de hacer un repaso a los buenos resultados obtenidos durante 2021, e hizo hincapié en los valores y la filosofía de Rusticae.

“Somos la marca líder en el sector del Turismo Independiente y Sostenible en España y Portugal, con una reputación empresarial sólida y solvente tras 25 años, y con un claro posicionamiento en el marcado basado en la confianza, la diferenciación, la selección y la calidad”, afirmó Sara Sánchez, y añadió que “en Rusticae estamos orgullosos de servir de inspiración al viajero, con quien estamos logrando establecer un estrecho vínculo. Ello se debe, en gran medida, a que somos una marca con propósito y comprometidos con la sociedad, algo muy valorado por los viajeros”.

Otro de los puntos tratados fue la valoración del año 2021 que, aunque ha sido especialmente complicado debido a los cierres perimetrales y otras restricciones derivadas de la pandemia durante casi cinco meses, ha resultado ser un año de récord para la mayoría de los establecimientos Rusticae, que han visto cómo el viajero nacional apostaba fuertemente por alojamientos más pequeños y casas rurales de alquiler completo, preferiblemente en zonas poco masificadas, en contacto con la naturaleza y donde se tuviera una especial conciencia sostenible.

En este sentido, y según se desprende de una encuesta presentada en la reunión y que fue realizada entre los miembros del Club, durante 2021 los hoteles registraron una ocupación del 47,57% de media en todos los meses de actividad, con 238 días de media de apertura. La estancia media en hoteles ha sido de 2,12 días, con un precio medio de 142,14€ por noche en habitación doble en régimen de AD, y un ticket medio por habitación de 218€. Del total de reservas en hoteles, un 18% han sido internacionales, mientras que el 82% restante han sido nacionales, con un 12% de media de repetición. Por su parte, las casas rurales registraron una estancia media de 3,63 días, con un precio medio por persona de 76€ (alojamiento y desayuno) y un ticket medio de 80€. El índice de repetición en casas rurales ha sido del 13,6%.

Así, tras dos años complicados debido a la pandemia, el balance no puede ser más alentador, y así lo corroboraron Jorge Sánchez Perna y Dominique Carayon, anfitriones de La Dehesa Experiences (Adamuz, Córdoba) y Hotel San Roque (Garachico, Tenerife) respectivamente, que presentaron su experiencia como caso de éxito durante este pasado año.

2022, el año de la digitalización y de la sostenibilidad

Para este año 2022, desde Rusticae se hará hincapié en ayudar a los establecimientos miembros del Club en una doble vertiente: puesta en marcha de un proceso de digitalización que les permita diferenciarse de su competencia, y una clara apuesta por la sostenibilidad en todos sus ámbitos (social, económico, medioambiental…).

En el transcurso del encuentro, Sara Sánchez Remacha, CEO de Rusticae, dio las pautas de la estrategia de sostenibilidad que desarrollará el Club y que, además de la creación de un nuevo apartado en la web de Rusticae dedicado al Turismo Responsable, contempla el lanzamiento de una campaña de concienciación y sensibilización. “En Rusticae queremos convertirnos en un altavoz para promulgar una forma responsable de viajar. La sostenibilidad no es algo nuevo en Rusticae, venimos haciéndolo desde hace 25 años, pero ahora queremos hacerlo en voz alta, con color, de un modo simpático y con toda la fuerza que podamos para que alojamientos y viajeros se aúnen en este esfuerzo común”.

Rusticae ha creado así un sello propio de Turismo Sostenible, para lo que se han definido 11 parámetros de sostenibilidad que deben cumplir los alojamientos miembros del Club: Implicación a los clientes en las prácticas en sostenibilidad; Cosmética responsable; Apoyo a Causas Sociales; Promoción del comercio local; Uso de productos ecológicos; Apoyo a la biodiversidad y conservación del hábitat; Cargadores eléctricos para coches; Reciclaje de Residuos y/o Política Plastic Free; Uso responsable del agua; Uso de energías renovables; y Eficiencia energética). El sello se otorgará a los establecimientos que cumplan, al menos, 6 de estos 11 parámetros.

