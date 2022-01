Natana Cosmetics es "Conscious Beauty" comprometida con la educación para hacer un mundo mejor Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 11:42 h (CET) La marca de cosméticos naturales de alta calidad nacida hace tres meses reafirma su doble voluntad de impactar de manera positiva en el consumidor y en la sociedad. Su objetivo es destinar parte de la facturación a proyectos de educación orientados a reducir el abandono escolar en zonas desfavorecidas, empezando por el Raval de Barcelona. Natana Cosmetics se apoya en la economía circular lanzando sus primeros productos obtenidos a partir de la fermentación de la uva en la elaboración del vino En octubre de 2021 emergió Natana Cosmetics en el panorama de la cosmética, una marca natural, vegana, eficaz y de alta calidad que se ha ido abriendo paso en el sector. Su portafolio incluye productos de formulación propia elaborados de manera sostenible que incorporan activos extraídos mediante economía circular de los fermentos de la uva en la elaboración del vino, y en colaboración con la Bodega Vins de Taller en el Empordà.

La marca apuesta por ser reconocida en el sector de la denominada Cosmética Consciente o “Conscious Beauty”, movimiento que se fundamenta en la voluntad de tener impacto positivo en la sociedad y no solo en quien la consume. Y es por ello por lo que Natana Cosmetics tiene previsto diseñar proyectos de responsabilidad social corporativa afín a sus valores.

La marca nativa digital siente especialmente sensibilidad con todo lo que tenga que ver con las personas y de la sostenibilidad, “de ahí que hayamos decidido adherirnos a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para 2030. Nos sentimos motivados en promover proyectos de educación que tengan como objetivo reducir el abandono escolar en ámbitos desfavorecidos cercanos y nuestra comunidad”, declara Roger Guasch, cofundador de Natana.

Ayudas destinadas a programas de educación

Natana Cosmetics se adhiere a los objetivos de sostenibilidad 2030 de la ONU, pero muy especialmente al objetivo 4 que es la Enseñanza de Calidad. “Entendemos que la educación es el ascensor social, y por lo tanto una de las razones por las que trabajamos incansablemente en que nuestro proyecto empresarial tenga éxito es porque queremos dedicar parte de nuestra facturación a proyectos de educación” declara Roger Guasch.

Empezarán en Barcelona y ya tienen planteado algún proyecto este año en el barrio del Raval de Barcelona dado que Roger Guasch es un gran conocedor de la zona ya que nació y vivió durante casi 30 años en el barrio gótico de Barcelona. “Posteriormente nuestra voluntad es ir desarrollando proyectos en distintas ciudades españolas” explica Laura Berzal, cofundadora de la marca.

Desde Natana se busca “democratizar la cosmética'' porque “creemos que la buena cosmética es sinónimo de salud y bienestar y al nacer como marca nativa digital llegaremos de forma sencilla, rápida y cómoda al consumidor final con unos precios muy competitivos en productos de muy alta calidad”, afirma Laura Berzal.

Sobre Natana

Nacida oficialmente en Barcelona en 2021 como marca nativa digital con su propio e-commerce, se trata de una empresa de cosmética y cuidado personal enmarcada dentro del movimiento denominado Cosmética Consciente o “Conscious Beauty”.

El proyecto, que se ha diseñado desde inicios de 2020, es liderado por sus dos cofundadores, Laura Berzal y Roger Guasch. Berzal atesora una dilatada carrera en marketing. Su motivación en utilizar cosmética natural y que al mismo tiempo sea eficaz, fue la base inicial del proyecto que ha desarrollado junto a Guasch, quien tiene una amplia formación en el ámbito de la ingeniería química y ha estado vinculado al sector farmacéutico y cosmético durante su carrera profesional, así como una experiencia dilatada en la gestión empresarial liderando proyectos significativos.

Junto a ellos hay un equipo profesional que ha permitido elaborar sus propias fórmulas y obtener su primer activo natural a partir de la economía circular. Natana lanza al mercado sus primeros seis productos en octubre de 2021 y con previsión de seguir en 2022 con otros ocho productos para ampliar rápidamente su oferta.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Rusticae sienta las bases de su estrategia para 2022 Pharmamel presenta los resultados del Ensayo Clínico "MELCOVID" en pacientes con Covid-19 OK Mobility entra en Croacia aumentando su presencia en los principales destinos turísticos europeos Natana Cosmetics es "Conscious Beauty" comprometida con la educación para hacer un mundo mejor Resultae gestiona para Pymes Valencianas la subvención IVACE INNOVA ProC 2022