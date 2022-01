Tablas de surfskate en todos los diseños y medidas de la mano de Watsay Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 10:54 h (CET)

La venta de surfskatemantiene una tendencia creciente en el mercado de los artículos deportivos. Se trata de un instrumento ideal para quienes disfrutan del surf pero no siempre tienen acceso a una playa. El diseño de la tabla permite experimentar movimientos similares a los que se realizan sobre la superficie del agua.

La empresa Watsay cuenta con un catálogo que incluye productos para surfistas como tablas, trajes, grips antideslizantes y otro tipo de material técnico para realizar este deporte. Entre las novedades, están las tablas de surfskate, que cuentan con más de 20 diseños de distintos tamaños para satisfacer el gusto de cada cliente. Además, ofrecen un servicio de entrega a domicilio, que transporta el producto en apenas 24 horas.

Beneficios de comprar un surfskate Los aficionados al surf pueden practicarlo dependiendo del lugar en el que vivan. Para llenar ese vacío, se creó esta variante del skate convencional que se practica en el asfalto. Este deporte permite desarrollar las mismas habilidades que el surf, como una buena postura y la repetición de movimientos para elevar el nivel y la sincronización requerida para ejecutar movimientos con la velocidad y posición adecuadas.

El deporte, en general, brinda un beneficio a la parte emocional de las personas. Factores como el compromiso y la concentración son puestos en práctica para lograr la perfección en cada maniobra.

La estética no deja de ser importante en el momento de adquirir una tabla de surfskate. Es por eso que Watsay distribuye marcas reconocidas como Quiksilver, Roxy o Carver, con diseños unisex para todos los gustos, algunos más elegantes y otros con colores más llamativos. Los precios van desde los 189 € hasta poco más de los 360 € y dependen de las características del producto.

Diferencias entre las tablas de surfskate y las tablas de skate La principal diferencia está en que las tablas de skate tradicionales poseen dos colas, una en el eje frontal y otra en el eje trasero. En el caso del surfskate, la tabla posee un eje móvil con un gran ángulo de giro, en relación con los ejes clásicos. Asimismo, contiene un sistema de muelles que genera la inercia necesaria sin tener que recurrir al impulso del pie.

Otra diferencia es la forma de la tabla, es decir, el lugar donde se colocan los pies. Esta se asemeja más a una tabla de surf que a una de skate. Por su parte, las ruedas son de tamaño mediano y mucho más blandas para simular los movimientos sobre las olas y evitar un derrape involuntario.

Tanto la lija que se extiende sobre la superficie, como los rodamientos que se sitúan dentro de las ruedas, no presentan ninguna diferencia con una tabla de skate.

La tienda online de Watsay tiene uno de los mejores catálogos de tablas de surfskate para envíos a toda España. El valor adicional de estos se calcula de acuerdo al pedido, aunque es gratis si el precio total supera los 100 €. Además, cuentan con una tienda física para quienes se encuentran en el municipio de Santoña, en la zona oriental de Cantabria.

