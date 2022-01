La nueva oferta de ejercicios para hacer en casa de Bailonga.com Emprendedores de Hoy

Independientemente de la edad o la capacidad, el ejercicio es clave para una mejor salud, mayor elasticidad, movilidad, un mejor rendimiento a nivel físico y mental, así como también un menor riesgo de sufrir lesiones.

Para los especialistas, una persona debería entrenar al menos 3 veces a la semana.

Hoy en día, la gran ventaja es que no hace falta pasar horas en un gimnasio para obtener los resultados deseados; con la ayuda de internet, es posible encontrar una gran variedad de ejercicios para hacer en casa.

Para quienes prefieran una alternativa a distancia, bailonga.com es una plataforma online que ofrece una serie de ejercicios para sentirse más fuerte y ligero por medio de la enseñanza de varias actividades físicas.

Formas de fortalecer el cuerpo desde casa Actualmente, existen diferentes disciplinas fitness que se han popularizado en las últimas décadas y que cada año tienen más practicantes alrededor del mundo. Algunas de estas disciplinas son el pilates, el fitdance o el total body, que buscan, entre otros objetivos, fortalecer los músculos, bajar de peso, aumentar fuerza y resistencia, mejorar el equilibrio, fortalecer la columna u optimizar la capacidad cardiovascular por medio de una serie de movimientos de alta y baja intensidad.

La ventaja de este tipo de actividades es que no necesitan de aparatos ni pesas para que la persona se ejercite, lo único que requieren es el propio cuerpo y un espacio lo suficientemente grande y cómodo para poder ejecutar los movimientos.

En el caso de Bailonga.com, toda persona tiene a su disposición un gimnasio online donde podrá escoger entre una gran variedad de clases grabadas que incluyen disciplinas como baile fitness, pilates, step y total body para principiantes y para usuarios más avanzados.

Cursos de nutrición y alimentación Lo mejor de contar con un gimnasio virtual es que las clases están siempre disponibles con tan solo entrar en la página web. Además, el usuario tiene la posibilidad de escoger el nivel en el que quiere comenzar, elegir el estilo de baile o entrenamiento con el que prefiera ejercitarse y repetir la clase tantas veces como desee, es decir, el control del entrenamiento siempre está en manos de la persona.

El entrenamiento físico no es un factor aislado. De esta forma, la nutrición no puede faltar en el proceso de aumentar la fuerza y sentirse más ligero a la hora de entrenar, es por esto que Bailonga.com también ofrece cursos de alimentación y nutrición para maximizar los resultados.

La plataforma, que actualmente tiene más de 360 vídeos, se actualiza cada semana con clases nuevas para ofrecer más contenido, así el usuario puede ejercitarse de una forma innovadora y divertida.

