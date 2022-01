YAG, la obra de microteatro que da la vuelta a la homofobia Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

A día de hoy, se hace cada vez más complejo sorprender a las personas. La razón principal es que se estrenan musicales, obras de teatro y películas a diario, lo cual dificulta llegar a destacar. En ese contexto, el éxito que está alcanzando YAG, la obra de microteatro de la compañía @procreaciones, es todavía más sorprendente y está dando mucho que hablar. ¿Cómo puede una pieza de 20 minutos ser capaz de mover tantas emociones?

Bastan 20 minutos, un plato de lentejas y un poco de ironía para demostrar que la homofobia no tiene cabida en la sociedad. YAG es una obra ligera, pero con un trasfondo realmente “denso” en el plano emocional, una pieza que consigue hacer reír, emocionarse y pensar.

Una obra exitosa La obra trata de un padre y una hija en la ficción y también en la vida real, algo que se nota desde el momento en el que se juntan en el escenario. Complicidad, amor, conexión… juntos, llevarán de la mano al espectador por un recorrido de emociones que removerán a los asistentes de abajo a arriba y permitirán dar la vuelta a la forma de ver las cosas para siempre.

YAG es una sorpresa inesperada, un plan de esos que sorprenden. Una persona se levanta un domingo cualquiera y dice “¿y si vamos al microteatro por la mañana y luego ya nos quedamos por la Latina a picar algo?”. Se prepara, llega al teatro Off Latina y se encuentra con la primera gran sorpresa: la Cava Baja, también llamada “la cueva”.

Una encantadora sala, abovedada, que es una antigua carbonera del siglo XVII, convertida en un teatro muy especial y único.

En el escenario, una mesa y dos sillas. No se necesita nada más para vivir el torbellino de emociones que espera al público en cuanto se apagan las luces. Por delante, 20 minutos inesperados.

Un padre – Nacho – que prepara la comida mientras espera la llegada de su hija – Carlota – al tiempo que escucha música. Una vez Carlota entra en escena, todo el engranaje emocional empieza su curso. Unos cariñosos saludos, unas lentejas y una conversación “padre/hija” que no dejará a nadie indiferente y demostrará que la homofobia no tiene cabida en la sociedad.

YAG lleva desde agosto en el teatro Off Latina de Madrid sorprendiendo cada día a más y más gente, ya que cada mes se prorroga al siguiente. Paralelamente, ha sido interpretada en Valladolid y Alcalá de Henares y el interés que despierta es cada día mayor.

Las valoraciones de YAG “Charlotte Arrese y Nacho Arrese, padre e hija en la vida real y padre e hija en la ficción nos hacen partícipes de una complicidad que se te pega a la piel y al corazón a cada minuto que pasa. El teatro Off Latina da la oportunidad a esta humilde, pero talentosa representación que hará que salgas siendo una persona distinta de la que ha entrado, una persona mejor” (Reseña de Nara Juárez “Taquilla.com”)

“Reír y llorar en 20 minutos”, “Sorprendente”, “Repetiré una y otra vez”, “una bofetada de realidad, tan imprescindible como necesaria”, “divierte, conciencia y emociona”, “en dos palabras, too much”, “un diálogo revolucionario”… son tan solo algunos de los muchos comentarios que las personas que han visto YAG han dejado en redes, por lo que no es de extrañar que muchas de ellas, repitan.

YAG se puede seguir disfrutando en el teatro Off Latina todos los domingos de febrero, abril y mayo a las 12:45h.

