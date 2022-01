Entrevista al Director de Desarrollo de BonoIncentivo. Los bonos de viaje son una campaña de marketing muy efectiva para las empresas, según Javier Montes Blasco Emprendedores de Hoy

Durante los últimos años, muchas compañías han tomado la importante decisión de invertir en campañas de marketing promocional que contribuyan a la creación de vínculos sólidos con los consumidores. Esto se debe a la comprobación de que un cliente leal se convierte en un comprador asiduo, además de un embajador fiel de la marca.

En este sentido, Javier Montes Blasco, Director de Desarrollo de la empresa BonoIncentivo, afirma que obsequiar con viajes y estadías como regalo promocional supone una estrategia sumamente inteligente para conseguir la fidelidad de los clientes. Asimismo, anima a las marcas del mercado a seguir los ejemplos de las grandes compañías del país y sorprender a sus clientes con obsequios especiales que premien su lealtad.

¿Cómo nace la idea de BonoIncentivo? ¿Qué lo llevó a emprender este ingenioso negocio?

Hace ahora 15 años detectamos en el mercado la falta de regalos promocionales de viajes. Siempre existieron los artículos promocionales importados de China, o la típica vajilla que te regalaba un banco; en alguna ocasión se hacían sorteos regalando un vuelo, por ejemplo. Pero anteriormente no se habían realizado promociones masivas regalando viajes. Es cierto que conlleva un esfuerzo importante de gestión por nuestra parte, pero rápidamente fuimos la mejor opción como regalo promocional para las empresas por el alto valor emocional y por dejar huella de marca en la memoria del cliente que recibe su viaje, todo el mundo recuerda que la empresa le regaló un viaje a París, por ejemplo.

¿Es posible garantizar un verdadero incremento en las ventas de una empresa con la implementación de bonos de viaje como incentivo?

Absolutamente sí. Nuestra experiencia en todos estos años con grandes corporaciones, y no tan grandes, lo demuestra, sobre todo por la repetición de campañas tras el éxito obtenido.

¿Por qué estas campañas son la opción más rentable para fidelizar a los clientes?

El cliente que recibe el bono de un viaje percibe un alto valor en el regalo. Sin embargo, el coste para la empresa que hace la promoción no es alto; por lo tanto, la rentabilidad de la campaña está asegurada. Sobre todo hay que destacar la diferenciación en cuanto a originalidad que hacen las empresas con su competencia en sus promociones; porque recibir una tablet o una vajilla a cambio de la compra de un producto o servicio está bien, pero el valor emocional de un viaje que convive en el recuerdo de las personas no tiene comparación.

¿Qué factor piensa que diferencia a BonoIncentivo de otras compañías en el sector de marketing promocional?

Fundamentalmente en la calidad del servicio. Disponemos de un amplio equipo de profesionales preparados para gestionar las reservas de todos los usuarios que han recibido sus regalos, atendiendo en todo momento de forma personalizada cualquier cuestión o sugerencia que se les presente. Además, proporcionamos soporte técnico personalizado con herramientas informáticas para que las empresas puedan llevar a cabo sus campañas de una forma más efectiva y rentable.

En definitiva, la fidelización de los clientes supone un proceso sumamente importante para cualquier compañía. En este sentido, regalar estadías en hoteles o viajes a destinos punteros junto a empresas como BonoIncentivo funciona como una excelente forma de construir relaciones sólidas con los consumidores, fomentando la fidelización e incrementando las probabilidades de compra.

