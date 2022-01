Los televisores inteligentes de Mercamágina permiten optimizar la experiencia audiovisual Emprendedores de Hoy

Gracias a la integración de internet en los dispositivos smart TV, la televisión se ha convertido en un centro de entretenimiento sin fin.

Los televisores inteligentes permiten la interacción entre los usuarios, facilitan la comunicación vía web con resoluciones de pantalla únicas y resultan una herramienta útil a la hora de conectarse como si se tratara de un ordenador. En la tienda online Mercamágina, los usuarios de toda España pueden elegir entre más de 90 opciones de smart TV con grandes descuentos.

Un mayor confort con una gran variedad de funciones La convergencia entre los televisores de última generación y la navegación por internet, incluso con datos del móvil, hace posible que toda la familia pueda escoger la diversión de su preferencia o se mantenga informada por distintas vías.

Grabar de la TV, ver contenidos en streaming, participar en videojuegos interactivos, ver el estado del tiempo de cualquier lugar del mundo, reproducir a través de puertos USB, hacer videollamadas e interactuar en redes sociales, son solo algunas de las posibilidades que ofrecen los televisores inteligentes.

Al ingresar a Mercamágina, los clientes pueden conocer la descripción de cada uno de los modelos disponibles y su infinito potencial. Los televisores inteligentes ahorran gastos al concentrar las funciones de diversos aparatos como el Blue Ray o las tablets, entre otros, debido a que el sistema operativo de estos terminales admite la descarga de aplicaciones tal como se realiza en un teléfono móvil o en un ordenador, con la ventaja de que la visión estará potenciada no solo por el tamaño de la pantalla, sino porque las imágenes pueden verse incluso en 3D.

Las mejores marcas del mercado para todos los presupuestos El catálogo online de esta tienda, que garantiza envíos a todo el territorio nacional y métodos de pago seguros, ofrece prestigiosas marcas como Engel, TLC, Hisense, LG, Hitachi, Xiaomi, Sony o Samsung, cuyos modelos se adaptan a todos los presupuestos.

Para quienes deseen comprar un smart TV de 24 pulgadas, Engel propone su modelo con panel LCD, pantalla LED HD ready y conexiones para HDMI, VGA, USB, coaxial y para auriculares. Así mismo, los amantes de la perfección en sonido, podrán optar por el televisor Hisense de 40 pulgadas, con sistema Dolby Digital Plus con 14W de potencia y múltiples funciones.

De la firma LG, los usuarios que prefieran pantallas de mayor tamaño podrán disfrutar de televisores inteligentes de 55 y 65 pulgadas o más, para instalar el cine en casa con todas las posibilidades de interacción, incluyendo el mando por voz y sistemas de sonido que alcanzan hasta 20W.

Muchas más alternativas podrán explorar los interesados en sumarse a la más reciente forma de aprovechar la tecnología a través de la televisión, gracias a los avances de las firmas que se han adaptado a un nuevo mundo de información y entretenimiento.

