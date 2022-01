José Cervero, CEO de mecambiodecoche.com, habla sobre la comercialización de vehículos a través de intermediarios

Los negocios de intermediación para venta de coches son una opción viable para las personas particulares que prefieren mantenerse fuera de los difíciles procesos de negociación.

Pensando en priorizar el bienestar económico y mental de las personas, la compañía mecambiodecoche.com ofrece la posibilidad de vender los vehículos sin mayor esfuerzo y al mejor precio. José Cervero, CEO y cofunder de la empresa, expresa su visión del mercado y señala las ventajas de contratar a su compañía.

¿Cuáles son los servicios que ofrece mecambiodecoche.com?

En nuestra compañía, el único objetivo es el de ayudar a los particulares que quieren vender su coche, pero o bien no se atreven a venderlo de forma particular o lo han intentado vender y no han sabido o no tienen tiempo para atender llamadas, visitas, papeleos etc. También hay los que han probado a ofrecérselo a todos estos que se anuncian como los que más pagan y que pagan en el acto, les han hecho una pretasación y luego les han intentado bajar 3 o 4000 euros.

¿Cuándo y cómo nació la idea de poner en marcha una empresa de intermediación de venta de vehículos?

Cuando acabé la carrera y movido por mi pasión hacia el mundo de los coches, empecé a trabajar en la automoción, tanto en compraventas de vehículos, como en vehículos nuevos. He tenido varias tiendas propias, pues a lo largo de los años he sido testigo de como muchas veces, particulares que querían vender su coche, llegaban a las tiendas y teniendo en cuenta la inversión, los gastos de almacenaje y la puesta a punto de los coches se les daba una valoración bastante por debajo del valor de mercado y vi como todas las tiendas nadábamos en un océano rojo. Por eso, en 2020, teniendo una tienda con más de 50 coches, decidimos liquidar el stock y cambiar el modelo de negocio.

¿Qué rol desempeña la tecnología en el servicio ofrecido y qué beneficios otorgan las plataformas web para llevar a cabo el proceso de venta de un coche?

Para nosotros, la tecnología lo es todo, más allá de la parte física de revisar el coche previo a la venta, hacerle las fotos o enseñarlo en ocasiones a los posibles clientes, toda nuestra actividad se desarrolla en la red, desde nuestra web o las plataformas que usamos para mostrar nuestro stock. Nos abren un abanico increíble, nos dejan llegar a personas que de otra forma serían inalcanzables, llegamos incluso a exportar algunos de los coches de nuestros clientes, pero es que, además, nos permite reducir costes tanto de almacenamiento de los coches, como en oficinas y personal, podría decir que nos vemos una vez al año con más del 70% del equipo, que trabaja desde su casa.

¿Cuál es el perfil que tienen los profesionales que integran el equipo de trabajo de la empresa?

Nuestro único requisito exigido es la sinceridad. No nos gustan los plazos incumplidos ni los vendedores de humo, más allá de eso, nuestro equipo es bastante joven y dinámico y en cada departamento hemos intentado encontrar auténticos profesionales de lo suyo.

¿Qué beneficios ofrece mecambiodecoche.com en relación con otras compañías del mismo tipo?

El primer beneficio es tener todo claro desde el principio, saber cuándo, cómo y cuánto, sin letra pequeña, sin engaños. Creo que al poner nuestro foco como compañía en la experiencia del cliente hemos conseguido un ambiente de cercanía y familiaridad, además, nuestro cliente va a conseguir algo capital, vender su coche en el verdadero precio de mercado, rápidamente y sin preocupaciones ni durante la venta, ni posteriormente.

¿Qué elementos se toman en cuenta para determinar el valor de venta de un vehículo, lo define el vendedor o la compañía? ¿Y cuál es el valor que invierte el cliente para acceder a su servicio?

Al parecer, en cada empresa de la competencia hay un experto tasador con muchos años de experiencia que hace un examen minucioso y detallado. No obstante, el precio del coche ni lo determina el que vende, ni un erudito, sino que el valor lo pone el mercado. Cualquiera desde su casa puede tener acceso a las plataformas de venta online, mirar en qué precio están coches como el suyo y saber en cuánto anunciar. El problema es la parte emocional del vendedor, pero al comprador esto no le importa en exceso, lo compara con otros similares y, generalmente, es el precio el que define.

El cliente no invierte nada, todos los gastos corren de nuestra cuenta, solo cobramos a éxito.

¿El servicio está disponible solo en Madrid? ¿Existen las condiciones para expandirse hasta otras regiones de España en el futuro?

En principio solo trabajamos en Madrid, las condiciones existen y llevamos tiempo entrevistando y visitando posibles partners fuera de Madrid, pero lo cierto es que nuestro criterio de selección es bastante agudo y nos está costando, pero llegará, más pronto que tarde, seguramente.

¿Considera que la opción de comercializar vehículos a través de intermediarios es una tendencia que crece dentro del mercado español? ¿Por qué?

Lo cierto es que en la mayoría de los países del norte de Europa es poco probable comprar un coche a un particular directamente, la gente no quiere complicaciones, se lo deja a un profesional aunque sea por menos dinero y se olvida. En España, tenemos muy arraigada esa tradición de autosuficiencia y lo intentamos siempre por nosotros mismos.

¿Qué expectativas tienen del mercado para el 2022?

La verdad es que siempre soy muy optimista, debemos tener en cuenta que arrancamos con la pandemia, pero esperamos mantener esas 5 estrellas de Google, seguir ayudando a nuestros clientes y, por qué no, ganar algo de dinero por el camino, para poder seguir expandiendo y mejorando el modelo de negocio.

Entre las muchas ventajas de cotizar con Me Cambio de Coche, destaca fijar precios de venta en relación con la situación del mercado. Por todo ello, la visión de la empresa es continuar dando un servicio de calidad a los clientes y, en el futuro, expandirse a otras ciudades de España.