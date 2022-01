Aprender inglés con profesores nativos, por teléfono y en 25 minutos de sesión de la mano de Ringteacher Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Para aprender inglés, existen diferentes métodos que son aplicados por los profesores e instituciones educativas como el repetir oraciones, memorizar vocabulario o aprender verbos, entre otros. Sin embargo, la mayoría de las personas suelen aprender este idioma de mejor manera a través del habla y escucha, más aún si se trata de una conversación con un hablante nativo.

Por esta razón, Ringteacher ofrece a sus clientes clases por teléfono con profesores nativos inglés, las cuales aseguran resultados eficientes con tan solo 25 minutos de sesión al día.

Profesores nativos para aprender inglés de forma fácil y rápida Una de las mejores formas de aprender inglés es a través de la conversación constante (preferiblemente diaria) con nativos del idioma. Esto se debe a que, al hablar con otra persona que conoce a la perfección el idioma, se pone en práctica la escucha, el vocabulario, el tono de hablar e incluso la gramática. Es por ello que Ringteacher cuenta con profesores nativos de inglés que dedican 25 minutos diarios a conversar de manera fluida con sus estudiantes. Este servicio está disponible para todos los niveles y se trata de una conversación privada por teléfono donde solo participarán el profesor y el estudiante. Esto es importante para quienes aún tienen miedo de escuchar o hablar inglés con otras personas o en público y necesitan orientación y ayuda constante para mejorar su fluidez y no quedar bloqueado al conversar. Además, el niño, adulto o incluso empresa puede escoger la hora en la cual se realizará la llamada sin el compromiso de completar los 25 minutos de la clase.

Motivos para aprender inglés con Ringteacher Ringteacher y su sistema para el aprendizaje de inglés es bastante flexible, ya que las personas pueden hablar cuando quieran y desde donde quieran con sus profesores. Estos profesores son hablantes nativos, por lo que saben cuáles son las distintas frases u oraciones que pueden ser utilizadas para determinados momentos. Por ejemplo, enseñan cuál es una oración más formal para una entrevista de trabajo, palabras o modismos que pueden ser ideales para socializar de la mejor manera en una fiesta o reunión informal, etc. Además, se mantienen constantemente actualizados con el idioma, por lo que si ocurre un cambio en este o en la forma de hablar de los nativos, estos se lo harán saber al estudiante en las prácticas. Otra razón por la cual aprender inglés con Ringteacher es efectivo es que ofrecen materiales didácticos que los estudiantes pueden revisar para prepararse antes de recibir la llamada.

Ringteacher es una reconocida marca a nivel nacional que ayuda a las personas a aprender inglés a través del habla y escucha. Sus profesores nativos están dispuestos a conversar con sus estudiantes y enseñarles a hablar de la forma más natural y fluida de esta lengua fundamental a día de hoy.

