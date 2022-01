¿En qué consiste el rejuvenecimiento dental?, por Clínica Dental Carmen Díaz Emprendedores de Hoy

La carta de presentación de una persona es, en gran parte, su sonrisa. Por este motivo, tener una dentadura bien cuidada es fundamental, no solo para garantizar un buen estado de salud, sino también para incrementar la autoestima de cada uno. Lamentablemente, el desgaste que sufren los dientes a lo largo de los años y los malos hábitos juegan en contra de ese buen estado bucal.

En ese contexto, los expertos han desarrollado métodos para favorecer el rejuvenecimiento dental. Uno de los centros de salud especializados en brindar este servicio es la Clínica Dental Carmen Díaz.

Las carillas, el método más efectivo para recuperar una sonrisa perfecta El instrumento que se utiliza en la Clínica Dental Carmen Díaz para un rejuvenecimiento dental adecuado es la implementación de carillas. Este tratamiento implica colocar unas láminas de entre 0,3 y 1,5 milímetros de grosor sobre la estructura de cada diente seleccionado. Estas son fijadas mediante un cemento o resina especial que ayuda a mejorar la parte estética de la dentadura. Se pueden colocar tanto en dientes superiores como en dientes inferiores.

Tipos de carillas Las carillas dentales que se utilizan en este centro odontológico son las de composite y de cerámica. Las primeras permiten modificar el color y la forma del diente. Estas son perfectas para disimular imperfecciones puntuales como dientes demasiado pequeños o diastemas. Además, tienen una duración de 10 años.

Por su parte, las de porcelana se utilizan para corregir imperfecciones más severas. Para colocarlas es necesario acudir varias veces al dentista, ya que es necesario preparar el diente, tomar impresiones para enviar al laboratorio y colocar las carillas de prueba antes de las definitivas. Su duración es más larga, ya que tienen una durabilidad de 15 años.

¿Cómo dar mantenimiento a las carillas dentales? Aunque las carillas son un método muy útil para conseguir el rejuvenecimiento dental, es necesario mantener un cuidado constante para garantizar unos resultados óptimos a largo plazo. Una vez finalizado el tratamiento, el paciente debe adoptar una serie de rutinas. La primera y más importante es la higiene: no se debe descuidar el cepillado de dientes. Además, hay que utilizar hilo dental y enjuague bucal. Por otro lado, para darle mantenimiento a las carillas se debe acudir al dentista una vez al año para realizarse una limpieza bucodental profesional.

Con el objetivo de mantener el color blanco perfecto de la dentadura, se recomienda no tomar bebidas ni consumir alimentos que contengan una fuerte coloración como el café, vino tinto, té, refrescos de cola, chocolate negro o los frutos rojos. También se debe evitar el consumo del tabaco y masticar comidas muy duras. Esto es clave sobre todo durante los primeros meses posteriores al tratamiento, ya que la boca todavía se está acostumbrando a las carillas dentales.

Más allá de la colocación de carillas dentales, la Clínica Dental Carmen Díaz ofrece servicios de ortodoncia, periodoncia, implantes, endodoncia, prótesis, cirugías, bruxismo y tratamientos para niños. De este modo, cualquier persona, sea cual sea su perfil y sus requisitos, puede lucir una dentadura sana y bella.

