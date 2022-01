¿Cómo proteger la imagen de marca del contenido negativo? Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 17:46 h (CET)

Una buena reputación en internet es tan importante como tener presencia en el mismo. El hecho de no disponer de un posicionamiento de marca positivo en los buscadores tiene una repercusión directa en el desarrollo de las estrategias de ventas. Además, condiciona las relaciones de la empresa con su entorno offline.

Todos los expertos en branding y marketing digital, como los de Remove, coinciden en que muchas veces una sola publicación negativa que se hace viral puede arruinar la reputación de una empresa. Lo peor es que si la compañía no tiene un plan de contingencia para cuidar la imagen, los efectos negativos pueden prolongarse en el tiempo.

Los servicios que ofrece Remove Group Dada la importancia que ha cobrado este aspecto para el branding de una marca, han proliferado alrededor del mundo empresas dedicadas a ‘limpiar’ los buscadores. Son compañías enfocadas en eliminar el contenido negativo de Google y posicionar en su lugar noticias positivas que favorezcan su imagen corporativa.

Se les conoce como plataformas de reputación online. En ellas, un equipo multidisciplinario de profesionales tiene como misión contrarrestar todo lo contraproducente de una empresa en internet.

En España, una de las más destacadas en esa especialidad es Remove Group. Esta tiene una notable experiencia en sectores como el financiero, el político, salud, construcción y alimentación. Asimismo, utiliza sus conocimientos en el algoritmo de las métricas digitales para revertir la prevalencia de los contenidos negativos.

Con este fin, inicia con un diagnóstico y, a partir de allí, se diseña un plan de trabajo con herramientas en distintos niveles. Este debe tener un alcance global, como el que tienen los contenidos en la web.

¿Cómo limpiar la reputación en internet? El trabajo para eliminar el contenido negativo en la web es multifocal y, aún más ahora, con el auge que han cobrado las redes sociales y el poder que han demostrado en el posicionamiento de marca.

Remove Group comienza por la eliminación de las noticias negativas ejerciendo para sus clientes su derecho al olvido en internet. De esta forma, consiguen desindexar y eliminar los contenidos desfavorables en medios digitales y buscadores.

Asimismo, usa la tecnología para desplazar de los buscadores las noticias negativas, con contenido positivo estratégico que consigue posicionar en los primeros lugares del buscador. Un sistema de escucha y seguimiento crea alertas de menciones para detectar nuevo contenido negativo y actuar rápidamente para contrarrestarlo. Con las estrategias correctas, se consigue controlar lo que aparece en Google asociado al branding de la marca.

Al poder tomar el control en la web, se pueden generar mecanismos de protección hacia la marca y protegerla de futuros ataques. Además, es posible actuar rápida y acertadamente en el momento que ocurran nuevas situaciones de crisis.

En conclusión, son servicios que resultan siempre una buena inversión. Estos son mucho más económicos que tener que trabajar en una firma con una reputación negativa en el mundo digital.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.