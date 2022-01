La variedad de opciones que ofrece My New House en cuanto a habitaciones Emprendedores de Hoy

Escoger la residencia de estudiantes en la que se va a vivir durante una temporada es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. La vida de estudiante es emocionante y está repleta de oportunidades, alegrías, aciertos y desaciertos, y es en la convivencia donde se forjan grandes relaciones. Por este motivo, es importante que la elección de la residencia sea la correcta y que esta genere un entorno agradable y sano.

My New House es una residencia de estudiantes en Villaviciosa de Odón (Madrid), que ofrece una gran variedad de opciones en cuanto a habitaciones para elegir. Se trata de espacios tanto individuales como grupales para compartir, dotados de todo lo necesario para desarrollar una vida estudiantil cómoda y adecuada en un sitio seguro, pensando en las necesidades de cada uno.

Una experiencia inolvidable mientras se estudia Para garantizar una educación de calidad es preciso tener un espacio correcto para descansar para que la mente esté centrada y pueda desarrollarse de forma efectiva el área intelectual.

Además de ofrecer un buen lugar para dormir y comer, una buena residencia debe tener áreas de ocio y entretenimiento que permitan liberar el estrés y potenciar las destrezas y cualidades de cada quien. Ubicada en el parque empresarial Villapark, en Villaviciosa de Odón, la residencia de estudiantes My New House cumple con todos estos puntos y además está conectada con las principales Universidades, clubes deportivos, centros de estudios y escuelas de negocio de la ciudad como la UEM, Universidad Rey Juan Carlos, San Pablo CEU o La Universidad Francisco de Vitoria y ESIC. Todas las habitaciones están equipadas y amuebladas, brindando comodidad, practicidad y una gran acogida.

¿Por qué elegir My New House? En esta residencia puede elegirse el espacio de acuerdo a las diferentes necesidades y gustos. Todas las habitaciones son muy amplias y exteriores, por lo que gozan de una gran luz natural. Tiene un excelente acceso a la M-50, M-40, paradas de autobuses directos a la capital y a las universidades de la zona, además cuenta con restaurantes, gimnasios, supermercados, hamburgueserías, papelerías, etc. a su alrededor. Hay atención personalizada al residente 24 h, calefacción, aire acondicionado, aparcamiento exterior, servicio de lavado y autolavado, servicio de limpieza, servicio de pensión completa opcional, seguridad nocturna exterior, internet con wifi y cable, toma de TV, libertad de horarios con entrega de llaves, entre otros. Los precios son accesibles y se goza de grandes comodidades. Las habitaciones son: suite individual, suite doble, habitaciones dobles e individual con suite XL compartida con baños y habitaciones exteriores dobles XL de 18 metros cuadrados con todo el mobiliario a estrenar.

Debido a que lo más importante es estudiar y disfrutar la vida universitaria, la decisión de elegir una buena residencia estudiantil no debe ser un problema y My New House garantiza que dicha elección sea una de las mejores. Cualquier interesado en solicitar los servicios de este centro puede hacerlo a través de su sitio web o por contacto telefónico.

