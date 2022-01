Premio Medicina Siglo XXI en Medicina Estética para la Dra. Raquel Fernández De Castro, en nombre de la clínica Fercasy Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 17:24 h (CET)

Una disciplina que permite conseguir el bienestar corporal de las personas es la medicina estética. Actualmente, el cuidado integral de la salud no solo se relaciona con aspectos de funcionamiento interno, sino también con la apariencia y el aspecto físico. Por ello, existen distintas clínicas de belleza conformadas por expertos y acreedores de grandes desarrollos y avances en la materia.

La Dra. Raquel Fernández De Castro, a través de su clínica Fercasy situada en Madrid, se posiciona como una de las más importantes y reconocidas del sector en España. Los procedimientos de rejuvenecimiento y lifting facial que lleva a cabo le han permitido ganar el Premio Medicina Siglo XXI en Medicina Estética, entre otros importantes reconocimientos del medio.

El reconocimiento de la Dra. Fercasy Raquel Fernández De Castro es una reconocida Médico Estético en España gracias a los premios obtenidos a lo largo de su trayectoria y su excelente reputación. Cuenta con múltiples estudios y preparación en el campo, es licenciada con honor cum laude en Medicina por la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, especialista en Medicina familiar y en Medicina Estética y actualmente se forma en EMBA en la EAE Business School.

Durante su trayectoria, la Dra. Fercasy ha logrado consolidar uno de los equipos más importantes y reconocidos en el campo de la estética que la han llevado a convertirse en una de las mejores médico-estéticos del país desde el 2019, cuando le fue otorgado el reconocimiento de Medicina Siglo XXI. Durante la velada, la Doctora agradeció a sus padres especialmente por haber apoyado sus estudios en medicina, a sus amigos, a su pareja y a cada uno de los profesores y tutores que ha tenido a lo largo de su trayectoria. “Este premio no es para mí sino para mis padres y todos mis compañeros”, concluyó.

Un año después, en 2020, recibió el premio como mejor doctora en Medicina Estética de España por Doctoralia, lo que la sigue reconociendo y posicionando en el sector de la medicina estética como un referente mundial en procedimientos estéticos.

La filosofía de la clínica Fercasy Este centro de Medicina Estética nace como iniciativa de la Doctora Raquel Fernández De Castro, quien buscaba tener un espacio especializado en medicina estética y tratamientos para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel, con la filosofía de que el cuidado físico es una parte vital del cuidado integral del cuerpo. Siguiendo esta filosofía, se centra en la satisfacción y deseos de cada uno de sus clientes para que a través de sus procedimientos y trabajo, logren alcanzar sus objetivos en un corto periodo de tiempo, pero con resultados duraderos y eficaces.

