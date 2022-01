Los abogados de Wings to Claim asisten a pasajeros con su equipaje perdido, retrasado o dañado Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 16:13 h (CET)

Entre los problemas más comunes que enfrentan los pasajeros en los aeropuertos se encuentra la pérdida o daño del equipaje. No obstante, hay personas que todavía no saben cómo actuar ante esta situación, dejando pasar el tiempo sin que las aerolíneas responsables les den una respuesta adecuada.

Como especialistas en incidencias áreas, los abogados deWings to Claimhan enfocado sus servicios en asistir a pasajeros que han presentado irregularidades con su equipaje, bien sea porequipaje perdido, retrasado o dañado, orientando a los afectados en el proceso de presentar una reclamación y obtener compensación por esta situación de hasta 1.500 €.

Cuándo y cómo reclamar por problemas con el equipaje El extravío o daños en la maleta representan para los pasajeros un gran inconveniente, ya que esto significa tener que comprar nuevamente los artículos que iban dentro, como por ejemplo ropa, productos de higiene personal, entre otros. Lo anterior es un gasto no previsto para los afectados. Sin embargo, como parte de sus derechos, los usuarios podrán iniciar una reclamación desde el momento en el que conocen la situación.

Según los abogados especialistas de Wings to Claim, ante una incidencia de este tipo, el paso principal es solicitar el Parte de Irregularidad del Equipaje (PIR), con el que se da inicio a la incidencia asociada con el retraso, deterioro o extravío de la maleta. Los plazos para la reclamación varían de acuerdo a la incidencia. Además, señalan que es posible reclamar hasta 5 años después del problema. Sin embargo, la recomendación es reportar la incidencia en el menor tiempo posible, para hacer cumplir los derechos de los pasajeros con mayor rapidez.

Expertos en la reclamación de incidencias aéreas Con una sólida experiencia en el sector, Wings to Claim se ha consolidado como un despacho jurídico especializado en la asistencia y orientación legal a los pasajeros que presenten inconvenientes antes, durante o después de un vuelo. A lo largo de su trayectoria, estos profesionales se han caracterizado por hacer cumplir los derechos de los viajeros que se enfrenten a un retraso o cancelación de vuelo, así como también pérdidas, daños o retrasos en su equipaje, en cuyos casos es posible obtener una indemnización.

Además de contar con las herramientas jurídicas y legales necesarias para atender cualquier incidencia aérea, estos profesionales se han caracterizado por ofrecer sus servicios mediante un sistema fácil, rápido y sencillo, utilizando las tecnologías para ofrecer mayor comodidad y eficiencia a los usuarios. Todos estos aspectos han posicionado a Wings to Claim como una de las asociaciones legales más importante de España en la reclamación de indemnizaciones y en hacer cumplir el derecho de los pasajeros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.