La propuesta innovadora del mercado de la compraventa de inmuebles

miércoles, 26 de enero de 2022, 17:00 h (CET)

La labor de vender un inmueble es compleja, sobre todo, cuando se cuenta con agencias poco eficientes que trabajan con plataformas o metodologías antiguas, las cuales alargan el proceso de venta, haciéndolo poco beneficioso para la liquidez del usuario.

Para contrarrestar estos sistemas que resultan poco rentables, existe una inmobiliaria llamada Welchome, quien dispone de una metodología actualizada que permite a los propietarios sacar un provecho económico más elevado en el proceso de venta de su inmueble. Esto es gracias al uso de una tecnología de vanguardia que permite realizar transacciones de ventas online de forma rápida y segura, todo en pro de obtener el mayor beneficio posible para el usuario.

Uso de la tecnología para vender propiedades de forma rápida y segura El uso de estrategias de venta tradicionales utilizadas por las inmobiliarias dilatan los procesos para concretar la venta de cualquier propiedad, sobre todo, cuando existe una tendencia actual que se apoya en la tecnología para agilizar estas transacciones. Además, para la concreción de una venta, el tiempo es un factor determinante, por lo cual la aplicación de las tácticas antiguas no ayuda en nada al beneficio económico del usuario.

Otra de las razones por las que no se recomiendan las estrategias de venta tradicionales es que manejan una relación calidad-precio desequilibrada, ya que en la actualidad la venta de una propiedad puede generar gastos que sobrepasen los 20.000 € en comisiones. Esta es una cantidad bastante elevada para un proceso que tarda mucho tiempo en finalizar.

Al contrario de lo expuesto anteriormente, las inmobiliarias digitales garantizan ventas de una forma rápida, segura y efectiva. Esto se debe a que se realiza un diseño de estrategia de ventas personalizado que permite al usuario ganar más dinero cuando se logra la concreción del negocio.

Beneficios económicos para los usuarios La estrategia más beneficiosa y acertada para la venta de propiedades es vía online. Aunque resulte un poco fuera de lo común para muchas personas, esta permite agilizar la venta de manera sencilla.

Las plataformas inmobiliarias digitales como la de Welchome dan la posibilidad al cliente de adquirir el inmueble de su preferencia a través de un procedimiento rápido y seguro. Con este fin, la empresa ha estipulado tarifas fijas de pago (desde 1.990 €), las cuales deben cancelarse una vez concretada la venta. Además, se acuerdan teniendo en cuenta el valor del inmueble vendido y después se asigna un agente que traza una estrategia personalizada para atraer a posibles compradores a la propiedad. Asimismo, este es quien se encargará de concretar la venta con intermediarios de confianza.

Esta propuesta es innovadora en el mercado de la compraventa de inmuebles y, con su aplicación, es posible ahorrar grandes cantidades de dinero en comisiones de venta. Igualmente, siempre tienen a disposición un equipo de profesionales que orienta a los clientes en sus procesos, para que se desarrollen de forma eficiente y transparente.

