La importancia de crear una rutina de noche para el cuidado de la piel con Camerina Minibox Night

miércoles, 26 de enero de 2022, 16:29 h (CET)

Tener un cutis con apariencia joven y deslumbrante es posible si se lleva a cabo una buena rutina de skincare. Factores como la exposición al sol, el aire, los malos hábitos y los contaminantes promueven el envejecimiento prematuro de la piel.

En cambio, con una buena rutina facial de noche, es posible combatir los efectos de estos agentes externos, ya que, durante la noche, las personas descansan y la piel se regenera y se “resetea”.

Camerina Cosmetics es una empresa creada por especialistas en el área cosmética. Se caracteriza del resto por intentar llevar a casa la cabina profesional, ofreciendo programas de rutina en lugar de productos individuales. De este modo, nace Camerina Minibox Night, una línea completa para el cuidado de la piel durante la noche, el momento del día más importante en las rutinas beauty.

Los productos de Camerina Minibox Night La finalidad de la rutina faciales prevenir y corregir el envejecimiento prematuro de la piel. Para ello, se emplean una serie de productos que sirven para limpiar, hidratar, regenerar y proteger el cutis.

El protocolo para la noche de Camerina Cosmetics consta de 4 pasos. El primero es la aplicación de la Manteca Limpiadora Multiacción, una pequeña cantidad de esta se esparce por el rostro, en 2 fases, fase oleosa y fase jabonosa emulsionando la manteca. Esto hace un efecto de doble limpieza que elimina cosmética, maquillaje, protección solar, sebo, sudor, toxinas, contaminación y polución y suciedad general.

Se retira completamente el producto para continuar con el segundo paso, la Loción Equilibrante Descongestiva. La finalidad de esta es ofrecer hidratación a la piel y prepararla para los procedimientos posteriores.

El tercer paso de Camerina Minibox Night es el Contorno para Ojos Triple Acción. Este se extiende mediante leves toques alrededor del ojo, empezando por el lagrimal. Su aplicación va ayudada de una cuchara roller,apta para no contaminar el producto y, a la vez, ayudar a masajear con el otro extremo. Su función es combatir las ojeras, arrugas y bolsas en los ojos.

Por último, está el Sérum Rejuvenecedor Global, el cual se extiende por todo el rostro. La acción de este es proporcionar a la piel la hidratación que necesita durante la noche, prevenir arrugas y combatir la falta de firmeza. También viene ayudado de una T-bar masajeadora que hará más efectiva y agradable su aplicación, realizando un masaje suave, drenante y tonificante.

Importancia de crear una rutina nocturna para el cuidado de la piel Los cuidados nocturnos son necesarios para mantener una piel joven. Durante la noche, los tejidos se regeneran mucho más rápido, debido a que llega una mayor cantidad de oxígeno a las células. Si la piel se prepara correctamente antes de dormir, la función regeneradora se realiza de manera más efectiva. Además, con la limpieza de cutis se eliminan las células muertas y los restos de suciedad que se adhieren a la piel durante el día.

Camerina Cosmetics lanza dos consejos más. Recomienda realizar la rutina al menos 1 hora antes de ir a dormir, para que el producto no se pegue a la almohada y para que, en los casos en los que se duerme boca arriba, se eviten dismetrías en el rostro y marcar más los pliegues cutáneos y arrugas.

Los productos de Camerina Cosmetics van dirigidos a aquellas personas que aman mimarse y cuidar su rostro. Con más de 20 años de experiencia, han creado un programa completo y efectivo para la noche. Con la línea Camerina Minibox Night, se consiguen resultados de especialistas desde la comodidad del hogar.

