Cocinas de diseño Arrital para arquitectos e interioristas

miércoles, 26 de enero de 2022, 16:04 h (CET)

Las cocinas de diseño son espacios creados específicamente para obtener unos ambientes determinados y según criterios particulares de los constructores. No obedecen a los parámetros y reglas preestablecidas ni a modelos prefabricados por grandes compañías. Tratan de ser novedosos en cuanto a la utilización de materiales y a la combinación de los mismos.

De las tendencias de diseño en Europa, Italia sigue estando entre las preferidas de los arquitectos y los interioristas. Según estos profesionales, las cocinas italianas evocan la hospitalidad y el ambiente acogedor que todo el mundo quiere en este espacio. Siempre se han caracterizado por brindar una atmósfera cálida al hogar.

¿Por qué los arquitectos e interioristas prefieren los diseños italianos? Desde hace mucho tiempo, la cocina es un espacio fundamental de la casa porque, además de cocinar, en ella se comparten momentos en familia y muchas veces se resuelven los problemas más importantes. Por ello, en los últimos años han surgido nuevas tendencias en su diseño, muchas de ellas originadas en Italia.

Las cocinas abiertas no son una invención italiana, pero es esta escuela de diseño la que más ha contribuido para satisfacer las necesidades de esta tendencia. Módulos multifuncionales e integrados a la decoración del comedor y la sala son un claro ejemplo de ello. Los italianos han sido maestros ofreciendo módulos que esconden los elementos básicos de la cocina y dejan a la vista solo los decorativos.

Los italianos también han sido pioneros en el uso de encimeras con un mínimo espesor y con piedras en colores neutrales. Con ello buscan un mobiliario fácil de combinar y versátil para vincular con los demás espacios de la casa. Destacan los módulos de grandes dimensiones con líneas simples para incrementar la sensación de amplitud.

Arrital y sus cocinas italianas Una de las marcas que en España ha seguido al pie de la letra la fórmula del diseño italiano es Arrital. La empresa ha lanzado un nuevo catálogo de cocinas de diseño para arquitectos e interioristas en el que ha incluido nuevas alternativas de equipamiento, acabados y materiales. En esta temporada la firma ha hecho especial énfasis en los detalles.

Dentro de las líneas que conforman su nueva oferta está el sistema de cocinas AK_Project. Se trata de un concepto creado especialmente para espacios abiertos y que incluye muebles de gran almacenamiento. Para los clientes más exigentes, la marca está promoviendo su línea AkB_08, un diseño con prestaciones profesionales de chef, pero adaptadas al hogar.

Los catálogos Ak_04 y Ak_05 promueven la funcionalidad con diseños de columnas extraíbles y sistemas Fly Box y Fly Moon. Con ello, hacen énfasis en la funcionalidad que requieren los espacios y que, aunque sean más pequeños, necesitan verse más amplios. Por este tipo de soluciones el diseño italiano ha sido siempre uno de los preferidos para los constructores, arquitectos e interioristas.

