50 millones de impactos positivos para 2030, el reto de Herbalife Nutrition

miércoles, 26 de enero de 2022, 17:14 h (CET) El Informe de Responsabilidad Global muestra los más de 3,8 millones de impactos positivos alcanzados por Herbalife Nutrition en 2020. Para 2030, año en el que la compañía cumple su 50º aniversario, se han marcado un reto: conseguir 50 millones de impactos positivos en materia social, ambiental y filantrópica Herbalife Nutrition, la multinacional especializada en nutrición y estilo de vida saludable está comprometida, por medio de diversas iniciativas, a entregar un futuro más sostenible a las próximas generaciones. Su primer Informe de Responsabilidad Global, publicado en octubre del año pasado, da cuenta de ello. Además de los más de 3,8 millones de impactos positivos alcanzados en 2020, este documento señala los proyectos y las previsiones a futuro, teniendo como meta el 2030, año en el que la multinacional cumple su 50º aniversario y para el que esperan crear 50 millones de acciones beneficiosas para el progreso y el crecimiento sostenible de las comunidades de todo el mundo.

El camino ya hecho

Desde hace más de 40 años, Herbalife Nutrition se centra en mejorar las comunidades y pone toda su dedicación para operar de una manera socialmente responsable, lo que implica el apoyo constante a las iniciativas sociales, ambientales y filantrópicas que producen resultados significativos y medibles para nutrir a las personas y al planeta. Mejorar la nutrición de las personas con productos respaldados por la ciencia y proporcionar oportunidades económicas a través de su modelo de negocio de venta directa son solo algunos ejemplos.

“Dada la experiencia y el alcance global de nuestra compañía, nuestras iniciativas de responsabilidad social corporativa aprovechan estas fortalezas para mejorar las comunidades en tres áreas significativas: permitir un mayor acceso a la nutrición, aumentar el acceso a las oportunidades económicas y fortalecer la administración ambiental”, explica Tara López, Directora general de Herbalife Nutrition España.

Solo en 2020, Herbalife Nutrition alcanzó más de 3,8 millones de impactos positivos en todo el mundo. En España, la compañía ayudó a la ONG SOS Aldeas Infantiles, a través de la Herbalife Nutrition Foundation (HNF, por sus siglas en inglés) a dar soporte nutricional a 261 niños y a atender a otros 10.846 en todos sus programas del país.

A nivel mundial, se han donado -junto con HNF- más de 975.000 comidas y cajas de ayuda alimentaria a familias y comunidades, se han reciclado más de 766.000 kilos y otros materiales y se ha llegado a más de 367.000 beneficiarios a través de asociaciones sin ánimo de lucro.

El camino por recorrer

El informe 2020 se centra en los principios fundamentales de Herbalife Nutrition de alimentar a las comunidades sanas, alimentar las oportunidades económicas y alimentar un planeta próspero. Para enfocar aún más su impacto en las comunidades, las oportunidades económicas y el planeta, el documento incluye el compromiso de Herbalife Nutrition de crear 50 millones de impactos positivos para 2030, el 50º aniversario de la compañía. Para recorrer este camino, se han incluido algunas iniciativas como:

- Abordar la equidad alimentaria mundial: A través de la iniciativa Nutrición para el Hambre Cero, la compañía se compromete a acabar con el hambre y la inseguridad alimentaria, erradicar las desigualdades en materia de nutrición, salud y hambre en comunidades de todo el mundo, proporcionar recursos críticos y experiencia nutricional a través de socios globales sin ánimo de lucro, o colaborar con las principales organizaciones mundiales, como World Food Program USA, Feed the Children y The Hunger Project, entre otras.

- Potenciar el espíritu empresarial: La experiencia de la empresa en el apoyo a los distribuidores independientes de todo el mundo puede aplicarse a los programas de apoyo en España proporcionando una oportunidad económica significativa a las personas que quieren ganar o complementar sus ingresos a través de su modelo de negocio de venta directa; y aprovechando su experiencia y apoyo a las organizaciones que tienen programas en todo el mundo para avanzar en el empoderamiento económico de las comunidades subrepresentadas y promover el espíritu empresarial.

- Promover la diversidad, la equidad y la inclusión: Como empresa global que opera en más de 90 países, la empresa reconoce la diversidad como un punto fuerte. España se asegurará de que el lugar de trabajo eleve la diversidad, la equidad y la inclusión proporcionando a los empleados un lugar donde puedan crecer y prosperar, permitiéndoles servir mejor a los distribuidores de la empresa, a las partes interesadas y a las comunidades de todo el mundo. Además, creará oportunidades para la diversidad de talentos en todos los niveles y fomentará la pertenencia garantizando que la diversidad esté representada en todas las comunicaciones y materiales internos y externos.

- Llegar a las comunidades minoritarias vulnerables: En 2020, la empresa, junto con HNF, apoyó a más de una docena de organizaciones, como Chrysalis o SOS Aldeas Infantiles, entre otras, para atender las necesidades de diversas comunidades globales, regionales y locales. Además de las donaciones financieras, la empresa apoya diversos programas proporcionando recursos de nutrición y salud y tutorías; abogando por los derechos humanos, la equidad de género y la promoción; y donando productos ricos en nutrientes.

- Establecer objetivos para reforzar la gestión medioambiental: Herbalife Nutrition se dedica a trabajar en todas sus operaciones y cadena de suministro para reducir y eliminar los impactos ambientales negativos, haciendo hincapié en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en los envases sostenibles. En ese sentido, la compañía se ha marcado objetivos ambiciosos tales como alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 en las fábricas, almacenes y oficinas de la empresa en todo el mundo; utilizar un 25% de resina postconsumo (PCR) en los envases de su producto Fórmula 1 a nivel mundial durante los próximos dos años en los mercados en los que esté permitido; reducir el uso de plásticos y eliminar los residuos siempre que sea posible, incluida la eliminación de las bolsas de plástico -más de medio millón- en todo el mundo en los centros de venta y distribución.

Apoyo a los ODS

Para garantizar el mayor impacto posible de sus iniciativas de responsabilidad social, la empresa ha alineado sus objetivos de responsabilidad global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En concreto, Herbalife Nutrition se adhiere a 5 de ellos: Fin de la Pobreza, Hambre Cero, Salud y Bienestar, Producción y Consumo Responsables, Acción por el Clima.

