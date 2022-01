Tres rutinas de belleza ‘imprescindibles’ para el nuevo año Comunicae

miércoles, 26 de enero de 2022, 17:18 h (CET) Flor de Mayo quiere ahondar en las tres rutinas que considera ‘imprescindibles’ para conseguir la mejor cara. La clave son estas tres palabras: limpieza, hidratación y protección Limpieza

Una buena limpieza siempre es fundamental para cualquier época del año. Y, en el caso de utilizar maquillaje es recomendable, además, una doble limpieza. Tras este paso, lo ideal es emplear un tónico para calmar la piel, ya que suele estar más irritada con las bajas temperaturas. Las colecciones ‘Camomila’ y ‘Clean O’clock’ cuenta con tónicos y desmaquillantes sólidos y en gel.

Hidratación

El invierno ayuda a que la piel se deshidrate con mayor facilidad. Es una época donde la piel sufre descamación e irritación debido a las bajas temperaturas, al aire y a la deshidratación. Las pieles sensibles y secas son las que más notan estos efectos.

Para el rostro, es recomendable utilizar aceites faciales, como el multifuncional, que le dará un plus de hidratación por las noches. Y, para usos más diarios, tanto el aceite potenciador de belleza, como el de rosa mosqueta.

Además, el contorno de ojos y los labios se deben tratar de manera específica, ya que se trata de una piel más fina, y el frío y la deshidratación les afectan más. Tanto para el rostro, como para el contorno de ojos, está indicada la gama OH MY MATCH.

En el caso del rostro, se debe potenciar su hidratación con cremas y sérum. El sérum siempre se debe aplicar primero y, posteriormente, la crema hidratante. Lo ideal es emplear el sérum por la noche ya que, por sus activos concentrados, hace más efecto durante todas las horas de sueño.

Respecto al cabello, con la utilización de secadores y planchas, se ve resentido. Se puede ayudar empleando aceites, como el aceite seco multifuncional; o el de Argán, que también puede ser una muy buena opción. Tan solo hay que ponerlo en el cabello 30 minutos antes del lavado.

La hidratación de las manos es esencial. Estas sufren mucho en el invierno, es recomendable utilizar cremas con frecuencia: o el mismo aceite de Argán, que ayuda a nutrir. Se puede añadir en la misma crema de manos. Y no se deben olvidar de los pies. Untar aceite puro de argán en los pies, irse a dormir con el aceite puesto y unos calcetines, puede ayudar mucho.

Protección

Independientemente de la época del año, se deben proteger labios, rostro, cuerpo, manos y cabello. Los labios pueden tratarse de manera específica con aceite de Argán. Por su parte, el protector solar para el rostro debe emplearse durante todo el año, para evitar la aparición de manchas.

‘Plus’ de cuidado

Cumplir estas tres rutinas es ‘irremplazable’, al tratarse de la base de la pirámide de cualquier cuidado. A partir de este punto, todo lo que se añada será un ‘plus’ que, sin duda, aportará mayores resultados. Es el caso de las mascarillas que, junto con la ampolla de vitamina C, ayudarán a mejorar el aspecto del rostro

Como reto, aconsejan introducir un nuevo paso en la rutina de cuidado diario, solo uno, e intentar utilizarlo 21 días seguidos. Por ejemplo, si hasta ahora solo se ha utilizado crema facial, incluir el sérum, potenciando de ese modo su efecto.

Sobre Flor de Mayo y Casa de los Aromas

Con más de 25 años de trayectoria, Flor de Mayo y Casa de los Aromas, forman parte de Jesús Gómez S.L., empresa familiar fundada en los años 90 y líder en la fabricación de fragancias, productos de belleza y ambientación. Todos ellos, orientados a satisfacer el cuidado personal y la creación de ambientes únicos en el hogar. Cuenta con laboratorio propio, con el objetivo de mantener en todo momento la calidad de sus productos, al disponer de un equipo técnico de profesionales con gran experiencia en el sector cosmético, perfumería y ambientación. Siempre con la finalidad de mejorar el resultado final de los productos, apoyan también la formación del personal y colaboran con laboratorios y expertos externos.

