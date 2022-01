Los beneficios de tener un móvil Blackview, también conocido como el móvil superresistente

El máximo grado de seguridad que puede tener un dispositivo móvil es la protección IP68 o Ingress Protection 68. Esta protección garantiza que el teléfono no sufrirá daños graves por el polvo, el agua u otro tipo de líquidos perjudiciales para los aparatos electrónicos.

Blackview España es una tienda que ofrece móviles originales provenientes de China, pero con diseños italianos, que cuentan con la protección IP68. Aunque no existe un móvil indestructible, estos teléfonos Blackview son los más parecidos, ya que son aparatos electrónicos superresistentes que no se dañan con facilidad, pero no llegan a ser irrompibles.

Blackview, la marca de móviles superresistentes Blackview es una marca oficial de China, con establecimientos y agentes internacionales, que ofrece dispositivos móviles resistentes. El grado de protección que utilizan es el IP68, el más alto hasta ahora y que evita daños en el teléfono por el polvo, el agua o cualquier otro líquido o partícula. En la actualidad, estos móviles son considerados de gama media-alta por las excelentes prestaciones que ofrecen, a precios bajos y con un diseño que se ha demostrado que puede resistir caídas fuertes, agua y polvo. Cuentan además con pantallas grandes y una protección robusta.

Estos móviles todoterreno también disponen de un grosor que va más allá de lo habitual, diferenciándose de otros dispositivos sin perder comodidad. De igual manera, Blackview dispone de estos aparatos electrónicos en diferentes modelos que, a pesar de ser robustos, no dejan de ser elegantes, impactantes y con un estilo moderno.

Razones para comprar un teléfono de la marca Blackview Esta marca de teléfonos móviles siempre ofrece dispositivos fuertes y resistentes. El objetivo es evitar que las personas puedan perder su dinero y una de sus herramientas más utilizadas del día a día, con tan solo una leve caída.

De igual manera, las pantallas Blackview cuentan con un grosor y material muy resistente, tecnología Gorila Glass, que brinda la protección adecuada para que el propietario nunca tenga que ver raspones, rupturas o distorsiones en su teléfono móvil. Por supuesto, la seguridad que ofrece contra polvo nivel 6 y contra agua nivel 8 también está garantizada. Esta última es la favorita de quienes les apasiona tomar fotos en el agua, la piscina o durante su visita a paisajes lluviosos. Estos teléfonos cuentan con un servicio técnico de alta calidad que puede ser solicitado en la tienda, donde los clientes recibirán una atención totalmente personalizada.

En Blackview España, tanto online como físicamente, se pueden encontrar teléfonos móviles todoterreno o altamente resistentes que cuentan con la protección IP68, disponen de tecnología de última generación y cuentan con precios accesibles.