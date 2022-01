Compramos Tu Siniestro, los servicios de recogida gratuitos y la gestión para dar de baja un coche Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022

Cuando un conductor ha decidido vender su vehículo, ya sea porque ha sido siniestrado, se ha quedado averiado o simplemente desea dar de baja un coche, la mejor solución es contratar a un servicio de desguace autorizado y completo que se encargue de recoger el coche y gestionar todos los trámites necesarios para su venta.

En este contexto, empresas como Compramos Tu Siniestro, disponen de un servicio de recogida de coches gratuito y acompañamiento personalizado durante la venta para que el conductor no tenga que preocuparse por nada. También, cuentan con una herramienta de tasación en su página web fácil y rápida de usar en la que los usuarios podrán obtener el valor de su vehículo.

Gestión de trámites de la mano de asesores expertos Compramos Tu Siniestro es un centro autorizado de desguace que se encarga de recoger vehículos que ya están o se encuentran a las puertas del final de su vida útil. Para llevar a cabo el servicio, el usuario debe especificar la dirección donde se encuentra el coche. Después, el equipo de gestores de la compañía, procede a tramitar la baja y depositar el valor del vehículo en la cuenta bancaria del cliente de forma segura.

Para garantizar la satisfacción de sus clientes, la empresa se encarga de acompañar al dueño del coche durante todo el proceso de venta. Su equipo de asesores gestionan todos los trámites pertinentes, evalúan el valor del vehículo y realizan la documentación legal necesaria. De esta manera, el conductor no tendrá que trasladarse a las oficinas de la DGT o la CATV o preocuparse por ningún requisito.

Tasación de vehículos rápida y fácil Una de características que distinguen a Compramos Tu Siniestro de otros competidores, es que cuentan con un tasador de coche en su página web que les permite a los conductores establecer un precio de venta para su coche.

La herramienta es intuitiva y fácil usar. Al entrar en compramostusiniestro.es, el usuario deberá escribir la matrícula y código postal del coche e indicar si este ha sido siniestrado o no. Después de ingresar estos datos, la aplicación mostrará en pocos minutos la tasación. Si el cliente desea vender el vehículo dentro de la plataforma, solo deberá seguir los pasos indicados en la herramienta, completando la dirección de recogida, para que desde la plataforma se inicien los trámites de la solicitud.

Compramos tu Siniestro lo forma una red de centros de desguaces en constante crecimiento, que cumple con todos los requisitos medioambientales necesarios para cuidar la vida útil de los vehículos. Para ello, separan y extraen piezas y fluidos contaminantes que pueden poner en riesgo el estado de los coches. De esta manera, la empresa se postula como una gran opción para los conductores que desean vender su vehículo en cualquier estado.

