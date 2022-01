Funnel Hunter y el método Simplify para ayudar a vender en internet Comunicae

miércoles, 26 de enero de 2022, 16:22 h (CET) Funnel Hunter es una herramienta española nacida para luchar contra los gigantes del sector. Facilita la venta por internet a cualquiera, aunque no tenga conocimientos Funnel Hunter es una herramienta que permite crear funnels o embudos de venta en solo 3 clics, con plantillas prediseñadas y que cualquiera puede implementar.

Los creadores de Funnel Hunter se propusieron solucionar un problema, la dificultad a la hora de crear páginas de venta en internet. Con el paso de los años, las herramientas ofrecen más y más funcionalidades, pero se olvidan de algo, la sencillez. Alguien que empieza no puede evitar el shock inicial al ver las cientos de opciones que tiene a su alcance. Funnel Hunter se ha propuesto eliminar esas barreras como objetivo número 1, y lo ha conseguido.

Con su herramienta, cualquiera puede diseñar una página de venta, incluso un embudo completo de ventas, en horas y sin conocimientos.

Con el método Simplify, un método propio de Funnel Hunter, han simplificado el proceso en 3 pasos, que cualquiera podrá aplicar para empezar a vender por internet.

¿Y cuál es el método Simplify?

Aplicando el método, la interfaz que encontrarán sus usuarios es lo más sencilla posible, sin más funcionalidades ni botones que los necesarios para crear algo que funcione. Después, solo quedan 3 pasos para tener un funnel de ventas activo y funcionando.

Más sobre el equipo de Funnel Hunter

Funnel Hunter cuenta con un equipo de 10 personas, que han colaborado para crear algo que ayudará a mucha gente. Esta no es su primera aventura juntos, ya que llevan un año colaborando en Generator Landing, la herramienta predecesora de Funnel Hunter.

En la imagen se puede ver al equipo directivo de Funnel Hunter, Cristian Montealegre, Jose Mark y Lluis Sardà (de izquierda a derecha).

"Generator Landing ha sido el primer paso, el MVP. Ha gustado tanto, que no nos podíamos quedar ahí, teníamos que llevarlo al siguiente nivel", comenta Jose Mark, el CEO de Funnel Hunter.

Funnel Hunter acaba de lanzar su producto, y durante las primeras semanas cuenta con un precio único para sus primeros usuarios.

Aquí se puede leer más información sobre la herramienta y lo que ofrece.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.