Leslie Shasha y el modelo de economía circular basada en el consumo sostenible

miércoles, 26 de enero de 2022, 16:26 h (CET) Conocido como "Behavioral Economics", es una ciencia que ha tomado fuerza los últimos años para ayudar con la economía pública y busca comprender el raciocinio humano para poder crear modelos económicos más justos. Leslie Shasha cuenta que su origen se remonta a la economía política de Adam Smith en el año 1800 Introducción

En la sociedad del consumo, es necesario cuestionarse cuál es el límite y que es un consumo responsable. Entre algunos de los objetivos del consumo responsable esta analizar el impacto ambiental, la calidad de los productos, los recursos no renovables y recursos renovables. Hoy día se están creando proyectos para reducir la cantidad de emisión de residuos y de contaminación en la ciudad de Nueva York. Para ello se ha establecido un indicador de preferencias de consumo y hábitos de los productos y servicios. Se busca reutilizar todos los productos para que estos respeten el medioambiente y la sociedad. Leslie Shasha anima a comprar productos que estén empaquetados con embalajes reutilizables o biodegradables.

Beneficios que implica

Leslie Shasha explica que poner en marcha un modelo económico sostenible traerá muchos beneficios como por ejemplo: la reducción de los niveles de contaminación, el reparto de riqueza de forma más equilibrada, concienciación medioambiental y la reducción de la explotación de combustibles fósiles. Las medidas están basadas en las existentes corrientes y modelos económicos que se apoyan en el consumo responsable. Algunos ejemplos en los que se han inspirado Shasha son el comercio justo y cooperativo, la economía solidaria, el uso de fuentes de energía renovables y no utilicen productos perjudiciales para el medioambiente.

El consumo solidario es bueno desde una perspectiva social y se relaciona con el apoyo a los trabajadores y pequeños negocios locales. Por otro lado, un consumo crítico que se basa en obtener lo que es únicamente necesario, es muy defendido por la mayoría de autores. La idea básica es promover el consumo consciente.

Qué dicen los números

Estos últimos años las estadísticas muestran niveles muy preocupantes para el medio ambiente, por ello se han organizado seminarios y conferencias para concienciar a los consumidores de las repercusiones y consecuencias. La demanda de materiales sigue aumentando sin parar junto con el incremento de la población mundial; para Leslie Shasha esto requiere una llamada urgente para tomar medidas y frenar la situación. Además es importante fomentar el turismo sostenible, y proteger la cultura y productos locales.

Las empresas privadas son clave para lograr estas metas. Implementar en sus modelos de producción y consumo ciertas prácticas contribuiría el consumo responsable y el desarrollo sostenible. Leslie Shasha explica que muchos países están implementando medidas para regular la economía e implementar nuevos modelos económicos que sean mas sostenibles.

La probable solución

El actual modelo económico puede entenderse como despilfarrador. Es responsable en gran medida del cambio climático y el agotamiento de los recursos.

Por ello, desde el punto de vista de Leslie Shasha, sería necesario plantear un modelo de economía circular para fomentar el crecimiento económico y generar empleo sin dañar al medio ambiente en el camino. Muchos bancos y países han invertido en modelos de economía circular. Hoy en día China y algunos países del norte de Europa son referentes en la transición hacia un modelo de economía circular.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

