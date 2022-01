Oficina virtual en OXYGEN coworking en Madrid Emprendedores de Hoy

En la actualidad, es cada vez más importante contar con espacios adecuados, cómodos y que generen una sociabilidad amena para trabajar. Una de las alternativas más eficaces para desarrollarse profesionalmente y posibilitar un crecimiento exponencial de diversos entornos laborales debido a las facilidades que genera es el coworking. La oficina virtual permite trabajar desde cualquier parte del mundo y disponer de uno o varios puntos de contacto físico con clientes y proveedores.

OXYGEN coworkinges un espacio idóneo de coworking para pymes y autónomos del mundo digital e IT. Cuenta con salas de reuniones que se pueden contratar por una hora, mañana completa, día completo, bonos de horas o como sean las exigencias de los interesados en sus servicios. Tiene 3 salas de reuniones equipadas con monitor, pizarras y todo lo necesario para una jornada completa.

Razones para elegir a OXYGEN coworking Ya no es necesario alquilar una oficina todo un mes y someterse a precios y condiciones alarmantes. Ahora, los profesionales, autónomos o cualquier trabajador puede verse con sus clientes en OXYGEN coworking, incluso en fines de semana, y lo mejor de todo es que el único coste que tiene que pagar es por el tiempo utilizado.

También cuenta con un servicio de oficina virtual en Madrid. Una oficina virtual posibilita que una empresa pueda tener en OXYGEN su dirección fiscal y comercial para recibir notificaciones de hacienda, facturas y cartas en general. También sirve como domicilio social y todo por menos de 20€ al mes.

La parte física del coworking cuenta con internet de alta velocidad wifi y por cable, limpieza diaria, luz y ventilación natural con 14 ventanas a la calle Princesa, mobiliario ergonómico, zona de descanso y un gran ambiente. La dirección de OXYGEN coworking es uno de sus mayores atractivos y puntos a favor. Se ubica en el barrio de Argüelles, número 31 de la calle Princesa de Madrid, a solo 500 metros de la calle Gran Vía y la nueva Plaza de España. Muy cerca de Moncloa y el barrio de Chamberí. Tiene una excelente comunicación para toda la zona noroeste, oeste y suroeste de Madrid.

Podría pensarse que es complicado contratar servicios de este tipo, pero esta marca está enfocada en brindar calidad y las mayores facilidades del mercado. De hecho, ofrecen diversos tipos de modelos que se adecúan al solicitante, como por ejemplo: servicio de puesto fijo (todo el mes) y/o flexibles (por horas, días o semanas). También tienen despachos privados para empresas con una capacidad que va de 2 a 10 personas. De igual forma, estos despachos pueden contratarse por meses, días u horas, además de bonos de 10 horas o día completo.

Ventajas de las salas de reuniones En la actualidad, se evidencia la efectividad de espacios de coworking como estrategia para aprovechar el tiempo, ahorrar dinero, potenciar la productividad y fomentar un entorno de trabajo sano. Las salas de reuniones dan una imagen más profesional, cuentan con última tecnología, sus ubicaciones son estratégicas, funcionales y propician el networking. Se trata de agradables espacios de negociación que se adaptan a todo tipo de necesidades y exigencias y se caracterizan por la flexibilidad.

Trabajar con la comodidad de una sala de reuniones y a precios accesibles es una realidad viable. Desempeñarse en un ambiente de este tipo adecuado que responde los requerimientos actuales significa un verdadero avance y oportunidad que no se puede desaprovechar.

