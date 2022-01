Blow Dry Bar da consejos para hacerse peinados que no estropean el cabello Comunicae

miércoles, 26 de enero de 2022, 15:43 h (CET) Optar por peinados sencillos, rápidos y que no abusen de instrumentos de calor, es la solución perfecta para mantener una melena bonita, brillante y saludable. Blow Dry Bar, el nuevo concepto neoyorquino de salón de belleza, vanguardista y orgánico, da los tips para hacérselos una misma y señala qué looks son tendencia esta temporada Wet Hair Look

Tendencia en melenas cortas (aunque favorece en todas las longitudes) y una opción perfecta para conseguir un look sexy y a la última. Natural, despejando el rostro. Es probablemente uno de los peinados más fáciles de hacer y las celebrities no dejan de llevarlo en sus eventos. Hay que aplicar un gel fijador y repartirlo por el cabello, cepillarlo con un peine de púas finas para lograr uniformidad y siempre de arriba abajo. Se puede llevar liso, ondulado, pegado al cuero cabelludo o con más volumen. ¿Un truco? En cabellos rebeldes, usa horquillas.

Vuelve la raya al lado

Se puede llevar a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, con el cabello mojado o seco, tanto en pelo largo o corto, la raya a un lado es uno de los peinados más socorridos y que más favorecen al rostro. La extremidad del mango de un peine es muy práctica para hacerte la raya al lado. Se puede llevar el pelo recogido en coleta o moño de bailarina o “semi recogerlo” con complementos trendy.

Trenzado, un clásico

Uno de los peinados que no pasa de moda, para pelo largo o corto, con flores y otros adornos, trenzas de raíz, de espiga… con ellas se pueden conseguir looks casuales o más elegantes y las opciones son infinitas. Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar, lo recomienda en melenas XL con un toque #homemade despeinado.

COn adornos #90style

Se puede lucir pelazo personalizando la melena con accesorios de todo tipo: cristales, perlas, lazos, bandanas, coleteros... Una opción ideal en melenas largas y bob es recoger el pelo con una media coleta de oreja a oreja y un moño alto decorado con un lazo o un pasador, eleva la coronilla y resulta muy favorecedor.

Low ponytail

Las coletas bajas son uno de los peinados más trendy del momento. Las ventajas de una coleta baja con innumerables, no solo la comodidad que suponen, sino que además permiten la posibilidad de poder lucir accesorios o complementos. Antes de hacer la coleta, es necesario que cepillemos bien el pelo, asegurándonos de no dejar ningún enredo. En caso de querer un acabado más desenfadado, lo ideal es aportar volumen antes de realizar el peinado utilizando un producto adecuado.

Acerca de Blow Dry Bar

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel después del trabajo, mientras se renueva el look. El salón- bar es sinónimo de disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo.

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de belleza donde peinarse y maquillarse como una verdadera celebrity en tiempo récord, mientras disfrutas de una carta de bebidas artesanales. E incluso, con posibilidad de pedir el servicio a domicilio.

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. Son expertos en #HairDesign.

¿Dónde?

Calle de Pelayo, 76 Madrid

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid

www.blowdrybar.es

@bdbmadrid

Blow Dry Bar

