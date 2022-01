Los hombres también pueden olvidarse de las ojeras de la mano de Homo Naturals Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 13:54 h (CET)

Son muchas las personas que tienen ojeras, esos desagradables círculos que se visualizan justamente debajo de los ojos y que no aportan un buen semblante, ya que denotan cansancio, fatiga y hasta envejecimiento. Esta especie de manchas afectan a individuos, sean mujeres y hombres.

Actualmente, en el mercado no solo se comercializan productos especiales para las mujeres, sino que también hay un corrector ojeras hombre llamado Eyes-On-Me Camouflage de la marca de cosmética masculina Homo Naturals. Este es un roll on con un toque de color invisible 100 % natural que tiene doble función, puesto que actúa como un corrector facial y contorno de ojos.

Cómo dejar atrás las ojeras hombres Es muy común que los seres humanos tengan ojeras. Estas se hacen evidentes por muchas razones, por no dormir las horas adecuadas durante la noche, por una mala alimentación, cansancio, estrés y mala circulación.

Para prevenir la aparición de las ojeras resulta fundamental tener una alimentación saludable, dormir ocho horas al día, evitar fumar cigarrillos y la ingesta de alcohol, la sobre exposición a los rayos solares y la resequedad en la piel, sobre todo en la zona donde se hacen notables las manchas oscuras.

No obstante, no hay de qué preocuparse, ya que existen muchos secretos para prevenirlas, tratarlas y quitar ojeras. Aunque todas las personas pueden tenerlas, la marca Homo Naturals se centra en los cuidados del hombre.

Disminuir las ojeras sí es posible, para ello es necesario tener cuidados especiales, es decir, una rutina facial con regularidad durante las mañanas y las noches antes de acostarse, utilizando primordialmente el contorno de ojos de excelente calidad como por ejemplo el Eyes-On-Me Camouflage de Homo Naturals.

Los beneficios del Eyes-On-Me Camouflage para corregir las ojeras hombres Las ojeras de los hombres son un problema del que ninguno debería preocuparse, puesto que siguiendo las indicaciones de esta marca, pueden prevenirse, disminuirse y disimularse al 100 %. Lo ideal para mejorar tanto las manchas oscuras como las bolsas en los ojos es nunca pasar por alto en la rutina de skincare el contorno de ojos, ya que con este producto es posible activar la circulación en el área.

El Eyes-On-Me Camouflage es un producto dirigido a los caballeros que no quieren lucir ojeras. Además, tiene una doble función: se puede usar como corrector facial, es decir, para que el tono de la piel se vea uniforme. Sin embargo, también sirve como contorno de ojos con innumerables bondades como el complejo exclusivo nº 8 todo en uno, ideal para eliminar las arrugas, las bolsas de los ojos y las ojeras. Asimismo, contiene ácido hialurónico para una hidratación más profunda y también viene en presentación roll on, cuya bola es metálica, que produce un efecto de frío y masajeador. Los interesados en conocer más sobre el mencionado producto, deben ingresar a la web de la empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.