Las bicicletas de Behumax son ideales gracias a su modelo ligero y de gran rendimiento Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 12:53 h (CET)

Cada vez más personas recurren a la bicicleta eléctrica, un medio de transporte limpio, para ir a trabajar, pasear o realizar actividad física. Se trata de una alternativa más económica y no contaminante, frente a los coches y motos, para quienes todos los días tienen que recorrer distancias cortas o medias.

Behumax es una empresa nacida en 2021 y que está dedicada a la distribución de productos de movilidad eléctrica. Los modelos que ofrece la firma a través de su tienda online son ideales gracias a su diseño ligero y de gran rendimiento.

Un medio de transporte que permite realizar ejercicio físico Una bicicleta eléctrica permite realizar ejercicio físico, pero también ofrece un empujón adicional y, por ello, puede utilizarse para múltiples propósitos.

El ejercicio físico que se realiza al pedalear es muy completo, ya que se activa toda la parte inferior del cuerpo y permite un fortalecimiento de los músculos en esa zona. La bicicleta eléctrica es muy recomendable para aquellos que desean comenzar a hacer deporte después de un largo tiempo de inactividad. Los modelos ligeros y de gran rendimiento que ofrece Behumax facilitan el trabajo de los músculos y protegen las articulaciones al no sobrecargarlas de esfuerzo.

Por otro lado, desde el punto de vista económico, una bicicleta eléctrica tiene un consumo más bajo en comparación con otros medios de transporte.

Las bicicletas eléctricas que ofrece Behumax Uno de los modelos disponibles en Behumax es la bicicleta eléctrica E-Urban 790 Red, de gran ligereza y resistencia, que resulta ideal para viajes urbanos por su facilidad y seguridad de conducción. Su poco peso se debe a que el cuadro está diseñado con magnesio. Por otra parte, la suspensión de alta gama proporciona gran comodidad en las rutas. La batería se libera para su recarga de forma sencilla, simplemente mediante el uso de una llave.

Otro de los modelos destacados de la tienda es el E-Urban 890 Green que, además, es plegable. Su diseño ergonómico permite una perfecta experiencia de conducción. Incluye una microcomputadora con pantalla LCD, desde la cual se puede visualizar la velocidad, la distancia recorrida, el nivel de asistencia al pedaleo y la duración de la batería. Cuenta con faros LED delanteros y un motor de gran eficiencia de 250 vatios.

Estos y otros modelos están disponibles en Behumax, una empresa joven que ha nacido con el objetivo de difundir el uso de la bicicleta eléctrica, un medio de transporte limpio y cada vez más popular.

