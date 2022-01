Aprender inglés desde cero con clases adaptadas al nivel de cada alumno, por Ringteacher Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 11:40 h (CET)

El aprendizaje del idioma inglés es un requisito cada vez más necesario para obtener éxito en el ámbito profesional. Con el avance de la globalización, hoy en día es más común encontrarse en situaciones en las que dominar esta lengua pueda ser fundamental.

Conscientes de ello, varios cursos abren sus puertas para personas cuyo objetivo es aprender inglés desde cero. No obstante, la mayoría de ellos se centra en ejercicios de lectura y escritura, dejando en segundo plano a la pronunciación y la capacidad de comprensión. En cambio, en Ringteacher el aprendizaje se realiza a través del diálogo. Sus clases se llevan a cabo vía telefónica y online y están dirigidas a personal de empresa, estudiantes, niños y adultos.

Ringteacher ofrece un servicio personalizado de acuerdo al nivel de cada cliente Es normal que una persona desconozca cuál es su nivel de inglés, sobre todo cuando no se practica con regularidad. Por ello, antes de comenzar las clases, el equipo de profesionales de Ringteacher realiza una prueba oral para determinar los puntos fuertes, los aspectos a reforzar y las carencias del estudiante. Con los datos recogidos, se efectúa un análisis para preparar el temario adaptado al conocimiento de cada alumno. De esta forma, se garantiza un progreso sostenido y efectivo.

Los planes de formación especializados se dividen en cuatro. El primer nivel corresponde a principiantes. En él, los usuarios tienen la oportunidad de asentar las bases del idioma y mantener un diálogo básico con seguridad. Quienes accedan al nivel intermedio, trabajarán en su confianza, en aumentar la fluidez en todo tipo de situaciones y mejorar la expresividad sin caer en errores gramaticales.

El plan avanzado corresponde a clientes que deseen perfeccionar su pronunciación y comprensión para mantener conversaciones largas sin preocupación. Por último, está el grado profesional para interesados en practicar el idioma en escenarios laborales, ideal para carreras que impliquen viajes alrededor del mundo.

Los horarios flexibles son perfectos para personas con poca disponibilidad de tiempo Las clases vía telefónica u online son un elemento que marca la diferencia en comparación con otros institutos. Son cada vez más las personas con un empleo estable que deciden dedicar su tiempo libre a inscribirse en cursos que mejoren su rendimiento profesional para conseguir puestos más rentables en el futuro. Sin embargo, no siempre pueden ajustarse a los horarios que establece el curso.

Para evitar este inconveniente, Ringteacher deja a criterio del cliente el día y hora en que quiere recibir la llamada del profesor. Durante 25 minutos, se establece una conversación sobre un tema del gusto del estudiante para facilitar la fluidez. Al finalizar la cita, cada instructor completa una ficha de seguimiento donde le indica al alumno los puntos que debe repasar.

Los interesados en acceder al curso de inglés telemático de Ringteacher pueden realizar una prueba de nivel gratuita, llenando el formulario de registro, disponible en la plataforma web.

