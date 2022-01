Noticias y curiosidades interesantes de la mano del portal NotiFresh Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 10:53 h (CET)

Específicamente, las noticias son piezas de información que ofrecen contenido novedoso. A pesar de esto, el fin del periodismo no es solo informar, sino también entretener y cautivar al público.

Por esta razón, si no se tiene esa capacidad, es difícil conseguir que alguien se interese por leer diarios o revistas, escuchar la radio, mirar la TV o consumir los distintos medios que permite el mundo digital.

En este sentido, el portal NotiFresh ofrece a sus lectores noticias actuales y curiosidades que abarcan temas muy distintos, pero que siempre aportan algún tipo de información valiosa. Esta página web forma parte de una empresa española de medios de comunicación online dedicada a divulgar y compartir diversos contenidos en internet.

Los contenidos de NotiFresh aportan conocimientos al lector El equipo de trabajo de NotiFresh realiza un riguroso trabajo de recopilación de información. Gran parte de la tarea consiste en seleccionar qué historias se comparten, siempre con el objetivo de aportar algún tipo de conocimiento al usuario. El contenido del portal abarca noticias de actualidad, virales, información sobre famosos y celebridades, chistes, remedios, recetas, vídeos e historias increíbles e insólitas, entre otras posibilidades.

En el portal, se difunden notas vinculadas a la ciencia, en las que se analiza, por ejemplo, cómo se originan los tornados que barren el territorio estadounidense o cuál será el alcance de la misión del telescopio James Webb que fue recientemente lanzado al espacio. También hay artículos con consejos útiles para el hogar y contenidos que apuntan al entretenimiento. En este último caso, es posible ver a las celebridades en la alfombra roja de algún evento o conocer algún detalle curioso sobre la intimidad de los famosos.

La plataforma publica información precisa mediante un método profesional El equipo de profesionales de NotiFresh trabaja para divulgar contenido veraz y confiable, por lo que todos los contenidos tienen como soporte a distintas fuentes que son seguras y respetadas. Además, se utilizan diversos algoritmos para detectar contenido fraudulento o engañoso.

La información también se comparte en las redes sociales, consiguiendo de esta manera un mayor tráfico y visibilidad de los contenidos. La audiencia del portal se compone de 8 millones de visitantes únicos y cerca de 10 millones de vistas mensuales.

Así, NotiFresh es un medio de comunicación que busca atraer a su audiencia con noticias y curiosidades que sean llamativas, pero que siempre aportan información valiosa y conocimiento a sus lectores.

