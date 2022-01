Informe Turnitin antiplagio para un proyecto universitario, por Hacer TFG Emprendedores de Hoy

El software Turnitin está diseñado para elaborar informes con el propósito de evitar problemas de derechos de autor o incluso sanciones a los alumnos, cuyos trabajos contengan fragmentos de otros escritos. Actualmente, es una de las mejores herramientas de corrección antiplagio del mercado y se aplica en Trabajos de Fin de Grado (TFG), Trabajos de Fin de Máster (TFM) o en otros proyectos universitarios.

A través de la academia de apoyo universitario Hacer TFG, es posible encargar un informe Turnitin antiplagio para cualquier proyecto universitario. De esta manera, la redacción se somete a un control de calidad antes de ser entregado al tutor o a los miembros del tribunal encargados de corregir el trabajo.

Este sistema de prevención de plagio tiene el fin de mejorar la calidad de los trabajos Turnitin es un servicio de prevención de plagio de internet creado por la firma iParadigms, la cual lanzó su primera versión en 1997. Este software revisa los proyectos en búsqueda de contenido no original, perteneciente a otros autores. Los informes que se producen como resultado contribuyen a mejorar la redacción, ayudan a los estudiantes a evitar el plagio y permiten un óptimo citado de las fuentes.

De esta forma, la comunidad académica puede evaluar el grado de originalidad de los trabajos e impulsar el respeto por los derechos de autor. El software cruza el texto que se remite con diferentes fuentes de internet como webs, bases de datos, portales educativos, publicaciones digitales, enciclopedias en línea y trabajos de otras universidades.

Además, como distintas instituciones aportan materiales, hacen crecer la base día tras día.

Por otro lado, esta es una herramienta que permite a los alumnos realizar una revisión de sus TFG o TFM por sí mismos, corregir los problemas y mejorar la calidad del documento final.

El uso del software también es usado por los docentes, quienes acceden a un examen que se realiza en cuestión de minutos, de manera precisa, ágil y confiable. Así no solo detectan posibles casos de plagio, sino también problemas para citar o manejar referencias.

La compañía iParadigms desarrolló varios programas similares al Turnitin con empleos en otras áreas. Uno de ellos, llamado iThenticate, es utilizado para evitar casos de plagio en diarios, revistas y libros.

Hacer TFG genera informes antiplagio A través de la academia Hacer TFG, es posible acceder a un informe Turnitin de forma rápida y segura. Además, esta compañía fomenta que todos los trabajos que se ejecuten en el marco universitario sean creaciones propias y no copias de otros escritos. Siempre es posible buscar información y referenciarse en otros autores, pero no se deben copiar sistemáticamente otras creaciones.

En conclusión, los informes Turnitin antiplagio para proyectos universitarios, disponibles a través de los servicios de Hacer TFG, permiten hacer un seguimiento de la originalidad del proyecto y mejorar la calidad del documento final.

Para acceder a este servicio se debe acudir a la página web de la empresa, donde se encuentran todas las indicaciones.

