Las empresas y marcas que no usen vídeo marketing están fuera del mercado en el 2022, según FBR Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 10:17 h (CET)

El 2022 se vislumbra como el año del vídeo marketing en el marco de las estrategias de marketing digital para todo tipo de marcas, productos o servicios. Esta apreciación se basa en las tendencias que han venido registrando las grandes firmas de plataformas digitales. La gente interactúa mejor con estos contenidos.

La famosa firma Human Level revela que en el año 2021, 9 de cada 10 internautas estaban interactuando con contenidos audiovisuales. Lo que no nace, sino que confirma que el vídeo es el contenido rey de internet para este 2022 y para los próximos años.

Vídeo marketing como herramienta de posicionamiento y ventas El vídeo marketing es una técnica del mercado digital diseñada para ayudar a posicionar una marca. Las mejores piezas de este estilo son vídeos cortos que van desde los 15 segundos dependiendo de la plataforma de difusión y el tipo de contenido. Dentro de esos contenidos audiovisuales, existen varios estilos que se utilizan dependiendo de los requerimientos de cada cliente.

Los vídeos publicitarios, por ejemplo, son los que encajan en el formato más parecido a los anuncios que tradicionalmente se han visto para televisión. Los vídeos de portafolio son adecuados para mostrar el catálogo de productos de una empresa. Los demostrativos sirven para mostrar el funcionamiento de productos o servicios y dentro de esta categoría entran los llamados tutoriales.

Los vídeos institucionales son materiales de inducción que muestran los valores y la misión de una compañía o marca. Los testimoniales también son un recurso habitual del vídeo marketing. Exponen la opinión de los consumidores de un producto o un servicio. El vídeo de concurso, de eventos o el videoblog también está en auge.

Existir en internet gracias a la potenciación del vídeo marketing En España, la empresa FBR ofrece servicios relacionados con el marketing digital, la cual realiza contenidos en formato de vídeos para todo tipo de empresas y marcas.

Según este equipo, la producción de audiovisuales es la herramienta de marketing digital número 1 en la actualidad. Aseguran que es una alternativa que no es tan costosa como se piensa y que empresas como ellos, la hacen accesible para todos.

FBR apuesta por este formato y por eso ha publicado un libro, titulado: ‘Grabar es para Siempre‘, de Fernando Beat del Río, de formación en este ámbito. Es un texto con consejos, trucos y tips para obtener vídeos de excelente calidad y muy persuasivos. La obra incluye experiencias de este experto contadas en primera persona que habla no solo de las piezas, sino de las estrategias.

El formato de vídeo ha calado tanto en las audiencias que, prácticamente, ha desplazado a los otros tipos de contenidos. El vídeo marketing sirve para generar engagement con la empresa, a través de piezas de storytellingo historias cortas. Igualmente, aporta claridad y un mayor nivel de recuerdo o memoria de la marca, ya que llega a la audiencia a través de varios sentidos a la vez.

