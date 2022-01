El libro 5G soñemos juntos de la editorial El Viso Media Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 09:56 h (CET)

La forma en la que las personas se relacionan con la tecnología va a ser transformada con la llegada de la red 5G. Además, se espera que las empresas construyan nuevos modelos de negocio mediante esta tecnología digital y sus innovadores usos, ya que es capaz de conectar a millones de dispositivos con una velocidad y un ancho de banda muy superiores a los actuales.

Para brindar una guía didáctica que recoja las principales virtudes y aportes del 5G, la editorial El Viso Media, en colaboración con Vodafone Business y Samsung España, lanza el libro 5G Soñemos Juntos. El texto recoge las experiencias y conocimientos de un grupo de 7 profesionales destacados del sector de las telecomunicaciones, quienes detallan ejemplos sobre la aplicación de la red de quinta generación en distintos campos.

Este libro tiene el objetivo de aportar más información sobre la red 5G La misión del libro es explicar, de forma tan sencilla como rigurosa, las implicaciones positivas del uso de esta tecnología en las actividades cotidianas de las personas y los modelos de negocio de las compañías. Los autores plantean un enfoque didáctico que aborda temas como la transición desde el 4G, sus características y el modo de operación de la nueva red.

La teoría se apoya en casos prácticos reales presentados en sectores como la automoción, la salud, el deporte, los videojuegos o las Smart City. La tecnología 5G será capaz de convertir en inteligentes no solo a las ciudades, sino a prácticamente cualquier objeto cotidiano e interactuar con las personas a través de infinidad de dispositivos conectados que facilitarán sus vidas. Conscientes de la dificultad que significa el empleo de términos específicos de esta tecnología, se incluye un glosario para facilitar la comprensión por parte de los no especialistas. De esta forma, el manual pone de manifiesto la posibilidad real de que suponga una nueva revolución tecnológica en la historia de la humanidad.

Para entender la magnitud de la nueva red y hacernos soñar, uno de los capítulos hace referencia a la descripción hipotética de una jornada cotidiana en la vida de una persona. Aspectos como los tiempos de descanso y la forma de emitir alertas médicas sufrirán modificaciones en el futuro, incluso el hecho de disfrutar de espectáculos inmersivos en familia se hará posible de formas inimaginables. Nada volvería a ser igual, ni la forma de trabajar, ni la de relacionarse, viajar o entretenerse. El tan citado en estos días Metaverso no sería posible sin el uso de 5G y sus ventajas superiores a cualquier otra red anterior.

¿Qué ventajas proporciona la red 5G? Uno de los principales problemas que existe en la actualidad con los dispositivos 4G es la congestión en la red y los posibles cuellos de botella en la transmisión de datos. Con el 5G, más dispositivos estarán en funcionamiento debido a la expansión de las ondas de radio disponibles y cómo hacen uso de esas frecuencias.

Por otra parte, la quinta generación ofrece mayor velocidad de carga y descarga, comunicaciones más rápidas y computación en la nube. Todo ello redunda en un menor consumo de energía y en la posibilidad de que los dispositivos sean cada vez más pequeños y ligeros, al no necesitar procesadores tan potentes ni baterías de gran capacidad. Además, como el uso del ancho de banda es mejor, también existirían más puntos de conexión y el valor de los datos sería inferior al coste actual de la red de cuarta generación.

Según Antonio Coimbra, presidente de Vodafone España y autor del prólogo de 5G Soñemos Juntos, la red tendrá un papel relevante como impulsor de “la sostenibilidad ambiental, la igualdad de oportunidades y el acceso universal a las herramientas digitales”.

Quienes estén interesados en adquirir el libro pueden encontrarlos en las principales cadenas de venta de libros de toda España, además de poder solicitarlo en su librería habitual, distribuido en exclusiva por Interleo, una de las principales distribuidoras editoriales del país. También existe la posibilidad de comprarlo en línea en todas las plataformas o en la web de la propia editorial y recibirlo en la dirección de su preferencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.