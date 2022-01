La importancia de beber agua de calidad en la vida diaria Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 10:04 h (CET)

La manera más eficaz de hidratar cada célula del cuerpo y, además, también para mantener el buen funcionamiento de los riñones y la temperatura corporal adecuada es con agua. Con esta, se logra una correcta hidratación.

El consumo óptimo de agua es indispensable para mantener la tersura y brillo de la piel y para proteger las articulaciones. La médula espinal y otros tejidos blandos sensibles requieren estar hidratados para su funcionamiento normal. El agua es un elemento con el cual se pueden controlar las calorías.

¿Cuáles son las consecuencias de consumir agua no apta? Para acceder a todos los beneficios que trae consigo el consumo de agua de calidad esta tiene que reunir unos mínimos parámetros de calidad. En primer lugar, el consumo de agua que no es potable trae consigo enfermedades como diarrea y el cólera. También se asocia a la fiebre tifoidea y la poliomielitis.

Los problemas asociados al agua de mala calidad no solo se limitan a lo interno del organismo o al agua no tratada. Existen compañías municipales de potabilización que abusan en el uso de químicos como el cloro. La exposición de la piel a estos componentes en el agua de la red es nociva para la piel y también para el cabello. Igualmente, se vincula a la irritación de los ojos.

Es por ello, que los expertos hablan de lo importante que es contar con un filtro de agua adecuado. En la medida que el agua de calidad se convierta en un bien más escaso, la calidad de la disponible va a ir desmejorando, incluso en las grandes ciudades. Por ello, es fundamental contar con métodos propios de filtrado en casa y en la oficina.

¿Por qué es importante consumir agua de calidad? El agua de calidad mejora la salud porque proporciona una hidratación adecuada. Es más segura consumirla, ya que no contiene exceso de cloro, metales pesados, sodio, bacterias o restos de pesticidas. También contribuye a mejorar la apariencia de la piel gracias a que el filtrado elimina las impurezas y minerales nocivos. Esos elementos aceleran la aparición de arrugas y líneas de expresión.

Esta realidad ha impulsado a las grandes marcas a generar soluciones en esta materia. En España, Filtros Frigoríficos Americanos es un e-commerce con un extenso portafolio de modelos y marcas, además de tener su propia marca. En su web figuran firmas como Daewoo, LG, Samsung, Panasonic, Bosh, GE, Hotspoin-Ariston, Smeg, Amana, Agua Pure, Balay, Beko y Brita, entre otros.

Instalar un filtro es la mejor solución para enfrentar los problemas asociados con el agua que no ha sido debidamente potabilizada. Se calcula que en unos 3 años aproximadamente, la mitad de la población mundial vivirá en zonas de escasez de agua de calidad.

